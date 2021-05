CNTT, Baja Loulé: Nuno Fontes vence nos SSV | AutoSport

Reviravolta nos SSV! Depois de ter vencido o prólogo e chegado ao final do primeiro dia em terceiro, a mais de três minutos da frente, Nuno Fontes (Bombardier X3) venceu a Baja Loulé nos SSV com 24.1s de avanço para o líder no final do dia de ontem, o piloto da Sharish Gin/South Racing, João Monteiro que tem a seu lado Victor Hugo Melo no Can-am X3 XRS.

Terceiro posto para a dupla da SGS Car Racing, Pedro Carvalho/André Guerreiro (Can-am Maverick X3), que bateram os homens da Benimoto Racing, Alexandre Pinto/Fábio Belo (Can-am Maverick X3), que bateram por 2.7s. Há concorrentes em prova, as posições podem-se alterar. Veja a Classificação Online – CLIQUE no LINK

http://cptt.cronobandeira.com/index.php?lang=0&evento=6&local=237&rfr=1&idx=6