CNTT, Baja Loulé: Gonçalo Guerreiro lidera no final do SS1 | AutoSport

Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) lidera a Baja Loulé ao cabo do 1º Setor Seletivo da prova, com uma vantagem de 35.4s de avanço para Roberto Borrego/Nuno Abrantes (Can Am X3). Terceiro posto para Luís Cidade/Pedro Mendonça (Can-Am Maverick XRS), que distam já +1:02.1 da frente com Nelson Caxias (Can-Am XRS) na quarta posição a 5:12.0, na frente de Tiago Guerreiro (Can Am XRS) , que está já a 7:01.6 da frente. Herlander Araújo (Can Am X3)é sexto a 8:21.3 com o top 10 provisório a ficar fechado com Pedro Grancha/Tomás Neves (Bombardier XRS RR), João Monteiro/Nuno Morais (Can-Am X3), Mário Ferreira/Rui Pita (Can Am/Bombardier Xrs Rr) e André Carita (Can-Am X3)

João Monteiro liderava no Inter 1, 6.7s na frente de Gonçalo Guerreiro, no 2, Luís Cidade liderava Roberto Borrego por 10.3s, a margem encurtou-se para 8.3 no ponto de passagem seguinte. Depois foi a vez de Roberto Borrego passar para a frente, 7.8s na frente de Luís Cidade, e no Inter 5 essa margem passou para 25.4s.

No Inter 6, Roberto Borrego mantinha-se na frente mas Gonçalo Guerreiro atacou e já estava a 32.5s. Manteve a toda e no final do Setor Seletivo inverteu a posição e terminou com 35.4s de avanço o dia, para Roberto Borrego. A corrida está em aberto, já que falta outro tanto para percorrer.