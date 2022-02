CNTT arrancou em Ferreira do Zêzere | AutoSport

A Quinta das Valadas foi o palco escolhido pela FMP (Federação de Motociclismo de Portugal) e a A2 Comunicação, enquanto entidade promotora de ambos os campeonatos, para um Test Day que permitiu a equipas e pilotos fazerem os seus derradeiros testes antes da prova de abertura que terá lugar em Beja.

O programa do fim-de-semana cuja organização esteve a cargo de Pedro Bianchi Prata iniciou-se com um curso de navegação para pilotos de motos, bem como para pilotos e navegadores de SSV e ainda uma ação de formação para técnicos da FMP.

No dia seguinte os pilotos tiveram à sua disposição uma pista com cerca de 9 Km com todo o tipo de pisos, incluindo uma parte mais técnica e outra parte mais rápida. Cronometragem e os essenciais meios de apoio e segurança estiveram presentes numa dinâmica onde se destacaram no plano desportivo o excelente andamento evidenciado por Gustavo Gaudêncio nas motos que ao transitar para as 450 passa a ser um fortíssimo candidato ao título, enquanto que nos SSV brilharam o rapidíssimo Gonçalo Guerreiro e o não menos rápido Hélder Rodrigues, cada vez mais entrosado com a disciplina e que acabou por averbar o melhor tempo absoluto do dia.

O evento contou ainda com a presença do piloto local Pedro Dias da Silva que aos comandos da sua Amarok proporcionou ao presidente da edilidade de Ferreira do Zêzere um batismo de competição.

A jornada encerrou coma entrega de Troféus CNTT/CNRR 2020 e 2021 e da Taça Yamaha 2021.