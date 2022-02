CNTT arranca em Beja: Uma temporada que promete | AutoSport

Arranca no próximo fim de semana com a Baja TT Montes Alentejanos, mais uma edição do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, que volta a juntar SSV, Motos e Quads. Como tem vindo a ser habitual, a exemplo do que foram os últimos anos, espera-se muita e boa competição…

Com o Covid a começar a dar algumas tréguas, a temporada do do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno arranca em Beja, com a Baja TT Montes Alentejanos, evento que apresenta já como um perfeito regresso à normalidade.

No calendário deste ano da competição, estão agendadas sete provas para as datas tradicionais, sendo que cinco dos sete eventos realizam-se em concomitância com o Campeonato de Portugal de Todo o Terreno. O arranque em Beja é comum para toda as competições ‘fora de estrada’, seguem-se depois dois eventos em março e abril, só do CNTT, Raid TT Góis e Raid TT Ferraria, sendo as restantes provas a parte do início de maio, concomitantes, começando pela Baja do Oeste, continuando com a Baja de Loulé, Baja Sharish Reguengos de Monsaraz, com a competição a terminar em beleza com a Baja Portalegre 500.

Muitos regressos

Como tem vindo a ser habitual desde há algum tempo a esta parte, diversos pilotos credenciados estão de regresso, aos quais se juntam algumas caras novas.

Há como tem sido habitual, vários candidatos aos títulos em cada uma das três disciplinas do campeonato que se disputa sob a égide da Federação Motociclismo de Portugal. Tal como os anteriores, o ano de 2022 promete ser competitivo e animado.

As provas

Serão sete as provas do CNTT em 2022, todas elas repetentes face a 2021 sendo que cinco se realizam em conjunto com a competição auto.

18/20 de fevereiro Baja Montes Alentejanos

26/27 de março Raid TT Góis

22/24 de abril Raid TT Ferraria

6/8 de maio Baja do Oeste

27/29 de maio Baja de Loulé

23/25 de setembro Baja Sharish Reguengos de Monsaraz

27/29 de outubro Baja Portalegre 500