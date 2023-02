CNTT arranca em Beja: O mesmo nível de sempre e muitas novidades | AutoSport

Se dúvidas houvesse e são sempre muitos os profetas da desgraça, o número e a qualidade dos inscritos para a Baja TT Montes Alentejano ESC Online, prova de abertura da temporada dissipam quaisquer incertezas. Estão inscritos 124 pilotos repartidos por 51 motos, 14 quads em 59 SSV.

O CNTT 2023 promete ser extremamente competitivo como sempre e as novidades tornam-no ainda muito mais atraente. E é dos três campeões nacionais de cada uma das disciplinas que surgem as maiores novidades.

Campeões apostam na mudança

Nas motos a grande novidade prende-se com uma aposta mais internacional de António Maio que o deverá impedir de renovar o título nacional que vem conquistando desde 2016. O piloto de Borba não irá disputar todas as corridas do CNTT e aquelas onde participar será com a moto de Rally como preparação para o Dakar 2024. A exceção será, todavia, esta prova de abertura já que não houve tempo para preparar devidamente a moto de Rally recém chegada da Arábia Saudita.

Já nos Quad, a proposta é totalmente inovadora e extremamente desafiante para João Vale. Desafiado pela MILFA, representante da CanAm em Portugal, o piloto de Santo Tirso vai disputar o CNTT aos comandos de um Renegade 1000 uma moto de grande porte e de uma classe que só costuma ter participantes nas corridas pontuáveis para o europeu e/ou mundial. Com um palmarés notável e multifacetado será curioso ver o que João Vale irá fazer face às tradicionais motos que disputam esta disciplina.

Também nos SSV o campeão Gonçalo Guerreiro muda de marca. Uma aposta de duplo sentido já que o piloto acredita no potencial do Polaris RZR Pro R que fará estreia na prova de Beja como piloto oficial do construtor americano também ele confiante num regresso vitorioso a um campeonato que dominou durante vários anos antes de surgir antes de surgir o desde então imbatível CanAm Maverick X3.

SSV: Todos contra o campeão

Com a temporada de 2022a ter sido extremamente animada, com o título disputado a três até à derradeira corrida a ter sido conquistado por Gonçalo Guerreiro, cabe agora ao jovem piloto defender o cetro com a máquina da Polaris preparada e assistida pela JB Racing da armada CanAm que apresenta em Beja todos os restantes vencedores de provas do ano passado: Nelson Caxias, Roberto Borrego e João Monteiro. A estes fortíssimos concorrentes deveremos acrescentar os nomes de Pedro Santinho Mendes, Luis Cidade, Helder Rodrigues, Herlander Araújo e Wilson Galo, tudo pilotos que já demonstraram no passado serem capazes de lutar por vitórias.

No Montes Alentejanos registo ainda da participação do consagrado Rui Madeira, sempre acompanhado por carismático Nuno Rodrigues da Silva e o regresso às competições de Nuno Inocêncio um piloto com provas dadas no TT Auto.

Outros nomes a considerar são os de Marco Pereira, Paulo Rodrigues, Arnaldo Monteiro, Avelino Luís e Pedro Ferreira, todos em CanAm e Tiago Guerreiro num Polaris.

Para o campeonato Stock perfilam-se o campeão Nelson Saramago em Polaris e o ex-campeão nacional absoluto Rui Serpa

10 campeões nos SSV

Ao contrário das motos nos inicialmente Buggy depois UTV e agora SSV apenas três pilotos repetiram os títulos, ou seja, há desde o seu inicio em 2010 nada menos do que 10 campeões

2010 Jorge Monteiro

2011 Rui Serpa

2012 João Lopes

2013 Nuno Tavares

2014 Jorge Monteiro

2015 João Lopes

2016 João Dias

2017 Bruno Martins

2018 João Monteiro

2019 Pedro Santinho Mendes

2020 João Dias

2021 Roberto Borrego

2022 Gonçalo Guerreiro