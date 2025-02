CNTT arranca em Beja com 120 inscritos na ESC Online Baja TT Montes Alentejanos

A ESC Online Baja Montes Alentejanos 2025, jornada que marca o arranque do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno disputado sob a égide da FMP apresenta uma lista de inscritos com 120 participantes distribuídos pelas disciplinas de Moto, Quad e SSV.

Entre os SSV iremos seguramente assistir a um duelo entre pilotos Can-Am e Polaris.

A marca do construtor canadiano conta com nomes como Roberto Borrego, Nelson Caxias, Pedro Pinha, Sérgio Batista, Pedro Grancha, Wilson Galo, Lourenço Rosa, Vasco Martins, Avelino Luís a quem se junta o ex-campeão nacional e atual campeão T4 FPAK, João Monteiro e em estreia absoluta o ex-campeão SSV João Vale.

Do lado do construtor americano e a competirem também no Troféu Polaris RZR estarão o ex-campeão do mundo Moto Hélder Rodrigues, Luis Portela Morais, Pedro Antunes, Tiago Guerreiro, o campeão Stock, Arnaldo Monteiro e Sérgio Vaz entre outros.

Destaque para a participação de três senhoras a competirem duas de moto, Maria Taranto e Daniela Mateus e uma de SSV, Lara Brardo.

Na competição Moto destaque para o novo campeão nacional o jovem Martim Ventura em Husqvarna inscrito este ano na Classe TT2. Terá como principais adversários Bernardo Megre Campeão TT1 este ano a competir na Classe TT2 em Kawasaki, Tomás Dias, o campeão veterano Christophe Lajouanie e os irmãos Gonçalo e Salvador Amaral, todos em Honda e o campeão X-Trophy Nelson Cunha. Para a Classe TT1 passaram os consagrados David Megre em KTM e Gustavo Gaudêncio em Honda, que terão como adversários os jovens João Duarte em Honda, Afonso Figueiredo em Kawasaki e Antonio Feliciano em Fantic e ainda os regressados Felipe Fragoso em GasGas e Fernando Ferreira. Novidade absoluta para a estreia de uma Kove 450 Rally pilotada por Bruno Borrego e inscrita na Classe TT2. Alexandre Azinhais numa KTM 890 Adventure é o único piloto inscrito na Classe Trail.

.

Entre os Quad o campeão Luís Fernandes terá como principais adversários os jovens Rodrigo Alves e Tomás Paulo e ainda o experiente Fábio Ferreira todos em Yamaha.

A ESC Online Baja TT Montes Alentejanos arranca desportivamente no dia 14 de fevereiro com um prólogo de 7,43 km localizado junto do Campo de Tiro na Herdade “Cabeça de Ferro”. Ainda na sexta-feira decorrerá a fotografia de grupo de todos os concorrentes a partir das 21 horas no pódio do evento, que fica localizado no Parque de Feiras e Exposições de Beja, onde correrá também a cerimónia de partida pelas 21h30. A competição terá um total de 360 km, 288 dos quais cronometrados, divididos por duas etapas cada uma das quais com um troço de 140,61 km, a disputar no sábado e no domingo.