CNTT: Afonso Oliveira vence Baja TT Norte de Portugal

Afonso Oliveira, navegado por Daniel Jordão, em Polaris, nos SSV, foram os vencedores da Baja TT Norte de Portugal a segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, disputada por pistas dos concelhos transmontanos de Macedo de Cavaleiros, Boticas, Murça, Valpaços e Vila Pouca de Aguiar.

A cidade transmontana de Valpaços recebeu a segunda etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno apresentando uma lista de inscritos com um total de 92 participantes, dos quais se contabilizam 39 Motos, 8Quad, 43SSV e 2 participantes Hobby.

Na competição SSV, Tiago Guerreiro, que se apresentou na prova nortenha na liderança do campeonato após a vitória conquistada em Beja, foi o mais rápido no prólogo. Navegado por Carlos Paulino e aos comandos de um Polaris, registou a marca de 8m25s.2º melhor tempo, a 5,8s do vencedor, para Gonçalo Guerra, 1º Júnior, navegado pelo campeão nacional de navegadores André Lopes, também eles aos comandos de um Polaris.Tiago Guerreiro e Gonçalo Guerra foram ainda 1º e 2º do Troféu Polaris RZR que disputava na Baja TT Norte de Portugal a sua primeira jornada em 2026. A 3ª posição foi alcançada por Pedro Grancha, aos comandos de um Can-Am, que se apresentou navegado por Tomás Neves que, em Beja e como piloto, tinha sido o mais rápido no prólogo. Pedro Grancha ocupava o 1º lugar do Can-AmChallenge e era o 1º dos veteranos.4º lugar no prólogo para o campeão nacional Nélson Caxias, navegado por Luís Engeitado e aos comandos de um Can-Am. Na sua segunda prova no CNTT o jovem Bernardo Passanha, navegado pelo também jovem Xavier Albino, foi o terceiro do Can-AmChallenge e 5º da classificação geral do prólogo.Posições seguintes para os Can-Am pilotados por Paulo Martins e Pedro Santinho Mendes, pilotos que eram navegados respetivamente por Fábio Belo e Pedro Mendonça.Fechavam o Top 10 as duplas Roberto Borrego/Domingos Cunha em Polaris e André Rodrigues/Ricardo Porto Nunes em Segway.

No dia seguinte Tiago Guerreiro, que abria a pista, cedo ficou fora de prova, o mesmo acontecendo ao campeão nacional Nélson Caxias, inscrito pelo CaxiautoRacing Team. Os primeiros quilómetros foram dominados por Afonso Oliveira, mas seria Roberto Borrego, piloto Bitracing, quem passaria depois para o comando, posição que ocupou até cerca de 50 km do final quando foi forçado a parar.Afonso Oliveira navegado por Daniel Jordão em Polaris, dupla SantagRacing, herdou então a 1ª posição com a qual conclui SS1,liderando, para além da prova do CNTT, também o Troféu Polaris RZR e a classificação Júnior. No 2º lugar, a 27,1s do líder, estava Pedro Santinho Mendes, piloto Overland X Can Am, que ocupava ainda o 1º lugar no Can-AmChallenge e a 1ª posição entre os veteranos.3ª posição para Gonçalo Guerra a 38s de Santinho Mendes.4º lugar da Classificação Geral para André Rodrigues.A 4,8s de André Rodrigues estava o par inscrito pela Mocho Racing, Rodrigo Melancia/João Diogo, em Can-Am.Posição seguinte para o piloto Franco Sport, Pedro Grancha.A 7ª posição era ocupada pela formação Miguel Cunha/Bruno Borrego, dupla inscrita pela BenimotoRacing, em Can-Am, a 35s do 6º lugar.O 8º classificado, João Carvalho, liderava a Categoria Stock, aos comandos de um Can-Am e era navegado por Nélio Alexandre.Com mais 40s, o 2º lugar desta Categoria Stock era ocupado pela dupla inscrita pelo MundimatRacing Team, Nélson Saramago/João Charrua, em Polaris.Paulo Madeira/Gonçalo Boaventura, dupla da Mocho Racing, em Can-Am encerrava o Top 10

No derradeiro dia de prova e depois de vários candidatos ao triunfo terem ficado fora de prova no dia anterior, assistiu-se a um duelo emocionante entre Afonso Oliveira e Pedro Santinho Mendes. Separados à partida de SS2 por 27s mantiveram as posições, mas a diferença entre ambos baixou para uns reduzidos 15,6s. Além do triunfo absoluto, Afonso Oliveira venceu ainda entre os juniores e conquistou o 1º lugar no Troféu Polaris RZR.O 2º lugar conquistado por Pedro Santinho Mendes permitiu ao consagrado piloto triunfar no Can-AmChallenge,vencer entre os Veteranos e assumir a liderança do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno.3ª posição para Rodrigo Melancia,piloto que secunda agora Pedro Santinho Mendes no Can-AmChallenge.Excelente o 4º lugar da classificação geral obtido por André Rodrigues aos comandos de um Segway o que colocou três marcas diferentes nos quatro primeiros lugares desta competição SSV.Posição seguinte para Pedro Grancha. O ex-campeão nacional auto foi 2º dos veteranos e 3º no Can-AmChallenge.A 1m24s de Pedro Grancha terminou Miguel Cunha que completou o pódio de veteranos, três nos seis primeiros lugares.No duelo pela vitória da competição Stock, João Carvalho impôs-se frente a Nélson Saramago.O piloto do Can-Am gastou menos 1m37s que o piloto do Polaris.O 3º lugar desta Categoria Stock foi ocupado pelo Polaris da formação Miguel Cardoso/André Tita dupla inscrita pelo MundimatRacing Teame que terminou em 9º da classificação geral.A fechar o Top 10 ficou o piloto inscrito pela Mocho Racing, Hélder Barreirinhas, navegado por Bárbara Pereira, uma das duas senhoras que competiram nesta Baja.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno prossegue de 22 a 24 de maio no THClothes Raid Ferraria disputado em pistas dos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor, Mação e Gavião.

Classificação do CNTT após duas provas

SSV: 1º Pedro Santinho Mendes, 32; 2º Tiago Guerreiro, 28; 3º Afonso Oliveira, 27; 4º Rodrigo Melancia, 26; 5º Pedro Antunes e André Rodrigues, 21.

EQUIPAS:1º SantagRacing, 72; 2º Bitracing, 53; 3º Team Adega Camponesa, 51; 4º Team Bianchi Prta-Honda, 50; 5º Mocho Racing, 46.