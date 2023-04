CNTT: 170 inscritos no XXXV Raid Ferraria Abrantes/Ponte de Sor/Gavião | AutoSport

Martim Ventura (moto), Rafael Carvalho (Quad) e dupla João Monteiro/Nuno Morais (SSV) lideram campeonato.

A festejar a sua 35ª edição o Raid Ferraria Abrantes – Ponte de Sor – Gavião, terceira etapa do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, apresenta uma fantástica lista de inscritos com mais de 170 concorrentes quea partir de amanhãterão pela frente um percurso com 303 km cronometrados em pistas de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião. Martim Ventura e Rafael Carvalho, ambos em Yamaha e respetivamente nas competições Moto e Quad e a dupla João Monteiro/Nuno Morais em Can-Am nos SSV, lideram campeonato.

Nas duas rodasvoltaremos seguramente a assistir ao duelo entre o candidato ao título e o campeão, Martim Ventura e António Maio,ambos em Yamaha, que repartem os triunfos nas duas provas já disputadas. A este duo junta-se um cada vez mais excelente plantel que compreende pilotos da Honda – Gustavo Gaudêncio, Fábio Magalhães, João Duarte, Gonçalo e Salvador Amaral – da Husqvarna – Miguel Castro,Daniel Jordão,Micael Simãoe Bruno Santos e ainda Bernardo Megre (KTM), David Megre (Kawasaki) e Tomás Dias (Fantic) entre outros.

Nos Quada luta pela vitória deverá ser muito animada entre o jovem Rafael Carvalho vencedor em Beja,Luís Fernandesvencedor em Góis e o rapidíssimoFernando Cardoso, todos em Yamaha. Outros nomes a considerar são os de Fábio Ferreira emATVRacing, Tiago Teixeira e os jovens Rodrigo Alves e Tiago Ferreira,todos em Yamaha. Presença importante a do ex-campeão nacional Arnaldo Martins numa Suzuki.

Nos SSV a lista de candidatos à vitória é extensa, mas será forçoso começar pelos nomes de João Monteiroe Roberto Borrego ambos em Can-Am, vencedoresdas duas jornadas já disputadas e docampeão nacional Gonçalo Guerreiro,agoraaos comandos de um Polaris PRO R inscrito como piloto oficial do construtor americano.Outros nomes a ter em conta são os de Luis Cidade,Sérgio Batista, Nelson Caxias,Pedro Santinho Mendes, Herlander Araújo,Marco Pereira,Ricardo Rodriguespilotos que estiveram em destaque nas duas provas anteriores. No campeonato Stock destaque paraRui Serpa, Paulo Fernandes eNelson Saramago pilotos que se apresentam com máquinas distintas: Can-Am,Yamaha e Polaris.

De regresso às provas do Campeonato Nacional estão também a Taça Yamaha YXZ 1000R e o agora Campeonato Mini Baja a disputar a sua segunda jornada. Domingos Cunha em Yamaha, Bernardo Caiado em GasGas e Dinis Neto em KTM lideram respetivamente as classes Juvenis, Iniciados e Infantis. Estreia também da classe experimental Mini Baja SSV.

O XXXV Raid Ferraria disputa-se nos concelhos de Abrantes, Ponte de Sor e Gavião e terá um percurso total de 303 km cronometrados distribuídos por um prólogo de 3 km e dois setores seletivos de 150km. A primeira etapa realiza-se no sábado dia 22 de abril e compreende o prólogo e um setor seletivo. Na segunda etapa os concorrentes farão uma segunda passagem pelo setor seletivo percorrido na véspera.