Carlos Barbosa, “a continuidade do bp Ultimate Rally-Raid Portugal no Mundial de Rally-Raid mostra a excelência das nossas organizações”

A bp Ultimate Rally-Raid Portugal é a mais recente prova do ACP MotorSport, a atingir o ‘estrelato’, e foi agora confirmada oficialmente no calendário do W2RC, Mundial de Todo-o-Terreno, pelo segundo ano consecutivo, o que diz bem do sucesso da primeira edição. Tendo em conta a reformulação do calendário, e por uma questão logística, a prova muda de data para ficar mais ‘perto’ do Rali de Marrocos e com isso não pressionar demasiado as equipas com viagens.

Para Carlos Barbosa, presidente do Automóvel Club de Portugal: “a continuidade do bp Ultimate Rally-Raid Portugal no Mundial de Rally-Raid mostra a excelência das nossas organizações desportivas. Depois do sucesso da primeira edição, única na Europa e elogiada por todos – pilotos, equipas, federações e promotor -, queremos repetir e melhorar a fórmula em 2025 para podermos proporcionar mais um grande espetáculo aos milhões de adeptos que nos seguem em todo o Mundo e contribuir, mais uma vez, para a atratividade do destino Portugal.”

Já David Castera, Diretor de Desportos Motorizados da Amaury Sport Organisation (ASO), promotor do W2RC: “Em breve vamos fazer três anos desde o lançamento do campeonato. A nossa prioridade foi consolidar um conjunto de provas que agora estão bem diferenciadas. O bp Ultimate Rally-Raid Portugal regressa após a estreia esta temporada, tal como tinha acontecido com o Desafio Ruta 40 YPF Infinia, antes dele. A ausência da Argentina no calendário de 2025 não significa que esta prova deixou de ter um lugar no W2RC. Na verdade, o que pretendemos é alternar eventos. É isso que vamos começar a fazer na próxima temporada.”

Mohammed Ben Sulayem, presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA):

“O Campeonato do Mundo de Rally-Raid da FIA continua a estabelecer o padrão para os ralis cross-country, e estamos encantados por testemunhar este sucesso crescente, tanto em termos de competição, como de presença global. A temporada de 2025 contará com equipas experientes e novos concorrentes que vão mostrar as tecnologias inovadoras da FIA, em alguns dos cenários naturais mais espetaculares do planeta.”

Por fim, Jorge Viegas, presidente da Federação Internacional de Motociclismo (FIM): “A época de 2025 vai marcar um capítulo significativo para o Campeonato do Mundo de Rally-Raid da FIM. Durante a temporada de dez meses, que começará na Arábia Saudita e terminará em Marrocos, é importante notar que o campeonato visita África em ambos os hemisférios – sul e norte –, o que reforça o estatuto global da série e confirma que o vencedor final será um verdadeiro Campeão do Mundo da FIM.”