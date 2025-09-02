Caramulo Motorfestival celebra legado da UMM no Dakar

O Caramulo Motorfestival prepara-se para prestar homenagem a uma das mais marcantes epopeias do todo-o-terreno nacional: a participação da UMM no Rally Dakar, nas edições de 1982, 1983 e 1984. Quarenta anos depois, o evento será palco de um reencontro com um capítulo histórico pioneiro do desporto motorizado português.

Entre os nomes que marcaram presença no mítico rali africano aos comandos dos UMM — veículos de fabrico nacional — destacam-se figuras como José Megre, Manuel Romão, Pedro Cortês, Joaquim Miranda, João Teixeira Gomes, Diogo Amado, Jorge Mira Amaral, Jorge Lopes, Pedro Villas-Boas, Artur Rodrigues, Silvino Alves, Norberto Tomé, Carlos Barbosa, Ernesto Rosa, António Abreu, Vitor Paula Cardoso e Camilo Marques.

Em destaque no Motorfestival estará o UMM com matrícula BM-00-93, exemplar que regressa agora à ribalta após um minucioso processo de restauro levado a cabo pela própria marca portuguesa. Apresentado com as cores originais com que enfrentou o desafio do Dakar, o veículo corporiza o símbolo de tenacidade, engenharia e espírito de aventura que marcaram a presença portuguesa na mais exigente prova de ralis do mundo.

Esta celebração promete não só resgatar memórias de uma época heróica, como sublinhar o papel singular da UMM na história do automobilismo nacional.