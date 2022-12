Campeões 2022, Mundial de Todo o Terreno: Nasser al Attiyah bateu Sébastien Loeb | AutoSport

Nasser al Attiyah (Toyota) e Sébastien Loeb (BRX Hunter) lutaram até à derradeira prova do ano no novo Mundial de Todo o Terreno pelo título, com o piloto do Qatar a levar a melhor, aproveitando os problemas no rali de Marrocos do francês da Prodrive. Três pódios para Attiyah valeram-lhe o primeiro título da competição, mas Loeb deu-lhe bastante luta.

Títulos também para Francisco López no T3 e Rokas Baciuška no T4. O neerlandês Kee Koleen venceu nos T5 (Camiões). Depois de triunfar no Dakar, Nasser al Attiyah triunfa também no primeiro Campeonato do Mundo de TT.

Já no Mundial de Bajas, o triunfo para para Yazeed Al.Rajhi que somou 151 pontos, mais 19 que

o checo Miroslav Zapletal, que somou 132. O saudita obteve dois triunfos em Itália e em ‘casa’, enquanto Zapletal foi regular nos resultados, mas nunca venceu, numa competição com seis vencedores distintos, entre eles, João Ferreira em Portalegre, mas poucos a fazer todo o campeonato.