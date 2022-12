Campeões 2022: Gonçalo Guerreiro o mais jovem campeão do CNTT nos SSV | AutoSport

Aos 22 anos Gonçalo Guerreiro sagrou-se em Portalegre o mais jovem campeão nacional de todo-o-terreno ao conquistar o título na disciplina SSV depois de ter repetido a vitória na prova do ACP. Chegaram à última prova na luta pelo título, os ex-campeões Roberto Borrego e João Monteiro, mas foi o jovem ‘guerreiro’ que levou a melhor.

Na prova que tudo decidiu, Gonçalo Guerreiro, navegado por Fernando Miguel, viu Roberto Borrego atrasar-se de forma irremediável na corrida e na luta pelo título, João Monteiro liderava, mas nos derradeiros quilómetros Gonçalo Guerreiro foi para a frente, venceu a prova e assegurou o título absoluto: “Todos os pilotos ambicionam ser campeões. Este era um objetivo que já tinha definido quando comecei a mostrar maior consistência e um bom andamento. É um título merecido porque me esforcei e trabalhei muito durante todo o ano para conseguir alcançar os meus objetivos e por isso estou mesmo muito contente”, disse Gonçalo Guerreiro que também venceu o Troféu Júnior.

O título Stock foi para Nelson Saramago, em Polaris, mas foi alvo de um protesto e até este momento ainda não foi resolvido. No segundo lugar está José Morgado, 14 pontos mais atrás que Saramago.

O Troféu de Veteranos foi ganho por Sebastian Guyette, com 73 pontos, na frente de Arnaldo Monteiro, 69. O Troféu Yamaha foi ganho por Octávio Martins/Miguel Martins, com 50 pontos, mais cinco que Vito Domingos.