Calendários do Todo-o-Terreno internacional conhecidos, com novidade lusa… | AutoSport

O Conselho Mundial da FIA revelou os calendários do Todo-o-Terreno internacional para 2023 e há boas novidades para Portugal. A Baja Portalegre 500 mantém-se na FIA World Cup for Cross-Country Bajas, Taça do Mundo de Bajas, tal como está atualmente,

A Baja TT Sharish Reguengos Mourão entra na Taça Europeia da FIA para Cross-Country Bajas.

Vai haver cinco rondas no calendário do Mundial de TT, incluindo novas rondas no México e na Argentina, em Abril e Setembro. O calendário, fortemente revisto começa em janeiro no Rallye Dakar e termina no Rallye du Maroc em outubro.

O Conselho Mundial do Desporto Automóvel da FIA aprovou o calendário de cinco provas do Campeonato Mundial de Ralis-Raid da FIA (W2RC), com o Rali Sonora no México e o Desafio Ruta 40 na Argentina como dois novos eventos no calendário.

Após uma temporada inaugural bem sucedida, que termina agora na Andaluzia, o Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA rumará à América do Norte e do Sul pela primeira vez em 2023, além de visitar dois eventos estabelecidos no Médio Oriente e um regresso à final tradicional da temporada no Rallye du Maroc, no Norte de África.

Deixa de ter provas na Europa…

Mundial de Todo o Terreno 2023

Para Andrew Wheatley, Diretor de Rallys da FIA: “O todo-o-terreno é uma modalidade desportiva motorizada em rápido crescimento e estamos encantados com o sucesso do primeiro Campeonato Mundial de Ralis-Raid da FIA. A ASO é um promotor experiente e foi um passo muito positivo trazer o Rally Dakar para a série como a primeira etapa do campeonato. O calendário 2023 oferecerá os seus próprios desafios aos concorrentes, com terreno exigente para os pilotos e navegação complicada para os navegadores.

Estamos também encorajados pelo interesse em eventos mais pequenos do tipo Baja de diferentes países e estamos entusiasmados por anunciar revisões aos três campeonatos da FIA Baja que decorrem como séries de apoio e ‘feeder’ para o W2RC”.

Já David Castera, Director de Desportos Motorizados da ASO, diz que: “à medida que fechamos a cortina na temporada inaugural do W2RC, estamos entusiasmados por poder acolher novos organizadores que tornarão o circuito ainda mais equilibrado e consistente.

A expansão do evento para incluir o Sonora Rally no México e o Desafío Ruta 40 na Argentina inspirará o ‘globetrotter’ dentro de cada fã e concorrente de rally-raid.

A rica variedade de paisagens também proporcionará oportunidades para todos os tipos de talento brilhar… Os pilotos, navegadores e pilotos de ralis estarão a travar uma batalha sensacional de janeiro a outubro”.

A FIA também confirmou os três calendários de Bajas para 2023. Há várias mudanças de datas no Campeonato Mundial da FIA de oito provas para Bajas Cross-Country e o evento Baja Northern Forest é substituído pelo Qatar International Baja.

A época começa com a Baja Saudita e o novo evento no Qatar em fevereiro e março, antes de se dirigir para a Europa para quatro rondas tradicionais em Itália, Espanha, Polónia e Portugal. A Baja da Jordânia passou de fevereiro para uma data no início de novembro e a época termina no Dubai em dezembro.

2023 Campeonato Mundial da FIA para Bajas Cross-Country

Data/País/Evento

02-04 de Fevereiro de 2023 Arábia Saudita Baja Saudita

16-18 de Março de 2023 Qatar Baja Internacional do Qatar

06-09 Julho 2023 Itália Baja Itália

20-23 de Julho de 2023 Espanha Baja España Aragón

24-27 de Agosto de 2023 Polónia Baja Polónia

26-28 de Outubro de 2023 Portugal 37ª Baja Portalegre 500

2-4 de Novembro de 2023 Jordânia Baja Jordânia

1-3 de Dezembro de 2023 EAU Baja Dubai Internacional

2023 FIA European Cup for Cross-Country Bajas

Data/País/Evento

14-16 de Abril de 2023 Espanha Baja TT Dehesa Extremadura

17-20 de Maio de 2023 Grécia 10º Rally Grécia OffRoad

03-06 Agosto 2023 Hungria XX Baja Hungria

22-24 de Setembro de 2023 Portugal Baja TT Sharish Reguengos Mourão

TBA Turquia Baja Troia

A Taça do Médio Oriente da FIA para Cross-Country Bajas foi alargada de quatro para seis jornadas. A Baja Saudita muda para uma data em fevereiro e será seguida por Bajas no Qatar, Turquia e Jordânia. Uma adição ao calendário será uma nova Baja no Kuwait em novembro e a final no Dubai em dezembro.

2023 FIA Middle East Cup para Bajas Cross-Country

Data/País/Evento

02-04 de Fevereiro de 2023 Arábia Saudita Baja Saudita

16-18 de Março de 2023 Qatar Baja Internacional do Qatar

02-04 de Novembro de 2023 Jordânia Jordânia Baja

23-25 de Novembro de 2023 Kuwait Baja Kuwait

1-3 de Dezembro de 2023 EAU Dubai Internacional Baja

TBA Turquia Baja Troia