BRX Hunter T1+ da Prodrive confirmados para a X Rally Team | AutoSport

Está confirmado oficialmente. A X-Rally Team dos irmãos Cristian e Marcos Baumgart vai ter um novo carro em 2023, o BRX Hunter T1+ desenvolvido pela Prodrive e que tão bem esteve no recente Dakar. E depois de cinco triunfos em sete edições que realizaram no Rally dos Sertões, a X-Rally Team prepara voos ainda mais altos. A equipa, que tem sede em São Paulo, volta a trocar de ‘montada’ e depois das Ford Ranger e da Toyota Hilux Overdrive, agora é a vez da BRX Prodrive.

Com a Ford Ranger NWM venceram em 2016, 2017 e 2018 com Cristian Baumgart e Beco Andreotti, depois com os Toyota Hilux Overdrive em 2020 (com Marcos Baumgart e Kleber Cincea). Em 2021 novo triunfo de Cristian Baumgart e Beco Andreotti, agora, tudo é novo.

O calendário total do ano ainda não é conhecido, mas pelo menos vão marcar presença no Rally dos Sertões, que tem lugar de 11 a 19 de agosto: “Optámos por um novo pacote técnico junto da Prodrive, entre todos os que testamos.

Vamos trabalhar muito próximos em 2023 e 2024, e a temporada que se inicia será de intenso trabalho e preparação tanto para o Sertões e também outras provas fora do país”, destaca Beco Andreotti, navegador tetracampeão e CEO da X Rally Team.

“No último Sertões não pudemos competir em igualdade de condições dentro da categoria diante da grande diferença entre o T1 e o T1+, e nosso foco agora é competir de igual para igual com nossos adversários”, continuou.

O projeto do Prodrive Hunter T1+ é assinado por Ian Callum, ex-Jaguar e Aston Martin, e traz o motor Ford Ecoboost de 3,5 litros V6 biturbo capaz de gerar até 600 cavalos-vapor de potência (limitado a 400 cv pelo regulamento). No Dakar de 2023, o modelo foi segundo classificado da prova com Sébastien Loeb e Fabian Lurquin.

O carro é construído pela Prodrive, que levou a Subaru ao pináculo dos ralis no WRC.

Trabalharam também no projeto Jaguar no WEC e o fundador e CEO da empresa, David Richards, foi também chefe da equipe BAR na Fórmula 1 na primeira metade da década de 2000.