BP Ultimate Rally-Raid Transibérico é novidade no Mundial de Todo-o-Terreno | AutoSport

A FIA e a Amaury Sport Organisation (ASO), Promotor do Campeonato divulgaram hoje o calendário do Mundial de TT de 2024, e há boas notícias para Portugal, já que vai ser reavivada uma mítica prova, o Rali Transibérico, que se disputará entre Espanha e Portugal.

Basicamente o calendário é o mesmo com a exceção da saída do Rally Sonora México, com a prova ibérica a ter lugar de 2 a 7 de abril de 2024, sendo a terceira prova da competição, a seguir ao Dakar e ao Abu Dhabi Desert Challenge.

A prova chama-se BP Ultimate Rally-Raid Transibérico, e terá um dia em Espanha.

Depois do Dakar, Au Dhabi e Portugal os concorrentes irão para a América do Sul, para o Desafio Ruta 40 com a competição a terminar com o Rali de Marrocos, em outubro.

O Rali Dakar dá início ao W2RC 2024 uma semana mais tarde do que tem sido habitual. A ação competitiva terá lugar entre 5 e 19 de janeiro, com a partida deste ano em Alula e a chegada no porto de Yanbu, no Mar Vermelho. A próxima edição do evento de todo-o-terreno mais famoso do mundo terá novamente como base o Reino da Arábia Saudita, atravessando os desertos do norte, centro e sudeste do vasto reino e dirigindo-se, pelo segundo ano, para o remoto Empty Quarter.

O Abu Dhabi Desert Challenge decorreu pela primeira vez em 1991 e um dos eventos mais difíceis do mundo mantém a sua posição como segunda ronda do calendário no final de fevereiro de 2024. O evento oferece temperaturas sazonalmente elevadas e o desafio das imponentes dunas de areia do remoto Rub Al-Khali.

O BP Ultimate Rally-Raid Transibérico é a única ronda europeia da série, no início de abril de 2024. Antiga ronda da Taça do Mundo de Ralis Todo-o-Terreno da FIA em meados dos anos noventa, até 2009, o novo evento irá proporcionar o seu próprio desafio único em pistas rurais estreitas e exigentes em Portugal e no oeste de Espanha.

O famoso Desafio Ruta 40 da Argentina mantém-se no calendário pelo segundo ano e será disputado mais cedo na época, no início de junho. O evento utiliza etapas no deserto adjacentes à Ruta Nacional 40 da Argentina.

O Rallye du Maroc mantém a sua posição como a última ronda da principal série de cross-country e oferece o desafio único de dunas exigentes, terreno rochoso e navegação perigosa.

Mohammed Ben Sulayem, Presidente da FIA, afirmou: “A ASO e a FIA têm trabalhado arduamente nos bastidores para continuar a melhorar a atração do Campeonato do Mundo FIA de Ralis. Os ralis de todo-o-terreno são uma das disciplinas desportivas em mais rápido crescimento sob a égide da FIA e estamos muito satisfeitos por ver como o W2RC alcançou um alcance global num espaço de tempo tão curto. Como fundador do Abu Dhabi Desert Challenge em 1991, estou muito satisfeito por este ser parte integrante do W2RC, tendo estado sempre presente no calendário de todo-o-terreno da FIA desde 1993. É também agradável ver uma nova prova ser introduzida no calendário. Portugal e Espanha têm uma forte cultura e uma prática alargada de ralis de todo-o-terreno e o novo evento permitirá aos espectadores desta região ver os melhores do mundo em ação à sua porta.”

David Castera, Diretor da ASO. Motor Sports, disse: “A terceira temporada do W2RC já está a começar a tomar forma no horizonte de janeiro de 2024. O crescimento constante do campo este ano mostra o sucesso que este formato se tornou. O calendário de 2024 seguirá a mesma receita, que mistura tradição, continuidade e inovação. Para além dos três grandes eventos da modalidade, o tema da atual temporada foi a exploração das Américas. Isto continuará na próxima época, quando o Desafío Ruta 40 na Argentina, que regressa do seu hiato este ano, voltar para uma nova edição. Como na sua campanha inaugural, o W2RC irá para a Europa, desta vez para o BP Ultimate Rally-Raid Transibérico, uma porta de entrada geograficamente mais próxima e menos dispendiosa para os concorrentes, equipas e fãs deste continente, que continua a ser a principal incubadora de rally raids. Esta nova prova terá um impacto maior porque passa por Portugal e Espanha, dois países que se destacam pelo seu saber-fazer e tradição no desporto automóvel. Desta vez, mais do que nunca, o calendário será um sucesso tanto para os novatos como para os veteranos”.