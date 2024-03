BP Ultimate Rally-Raid: Portugal, viveiro de bons pilotos de todo-o-terreno | AutoSport

Portugal vai receber dentro de duas semanas a terceira das cinco rondas que compõem a época de 2024 do Mundial de Rally Raids. Num país, Portugal que tem longa história com os raids de TT, para além das míticas provas do passado e do presente, o país também tem sido um viveiro de bons pilotos de rally-raid.

Falando só dos autos, porque estamos no Autosport, Carlos Sousa é o expoente máximo, venceu seis etapas no Dakar, mas noutras categorias já existiram novos vencedores de etapas no Dakar, João Ferreira, por exemplo. O piloto de Leiria, agora na Can-Am Factory que está a tentar ganhar o campeonato do mundo na classe SSV, é um dos herdeiros de Carlos Sousa.

Os pilotos de motos lusitanos, incluindo vários que ainda estão no ativo, têm sido mais prolíficos em gravar os seus nomes na história dos rally-raid.

Hélder Rodrigues, que subiu duas vezes ao pódio do Dakar, tornou-se o primeiro campeão do mundo português em 2011. O falecido Paulo Gonçalves garantiu o título mundial em 2013 e terminou o Dakar de 2015 em segundo lugar. O seu cunhado, Joaquim Rodrigues, tem estado a carregar a tocha na Hero MotoSports desde 2016. Ruben Faria vai liderar a equipa da Monster Energy Honda. O diretor da HRC conquistou o segundo lugar no Dakar de 2013. Seis anos mais tarde, juntou-se à direção dos vermelhos, o fabricante que ganhou os dois campeonatos do mundo de construtores anteriores.