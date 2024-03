BP Ultimate Rally Raid Portugal/SSV: Grande vantagem de Yasir Seaidan no campeonato

Com 45 pontos, Rebecca Busi (Onlyfans Racing) pode esperar recuperar o terceiro lugar no campeonato. Mas a italiana também tem de ter cuidado com o regresso do espanhol Ricardo Ramilo (Escuderia Ramilo), que tem de a alcançar com 38 pontos. Claude Fournier (MMP), número um mundial dos SSV em 2017, está de regresso esta época à categoria.

Na categoria SSV, ou T4, se preferir, das cinco tripulações previstas para disputar todo o campeonato, Yasir Seaidan não tem qualquer derrota desde 5 de janeiro, o rali Dakar, e soma até aqui 146 pontos. Sebastián Guayasamin é o seu principal rival. O equatoriano, com 87 pontos, precisa reduzir rapidamente a distância que o separa do saudita, mas tendo em conta o que se viu até aqui não vai ter vida fácil.

Caro leitor, esta é uma mensagem importante.

Já não é mais possível o Autosport continuar a disponibilizar todos os seus artigos gratuitamente.Para que os leitores possam contribuir para a existência e evolução da qualidade do seu site preferido, criámos o Clube Autosport com inúmeras vantagens e descontos que permitirá a cada membro aceder a todos os artigos do site Autosport e ainda recuperar (varias vezes) o custo de ser membro.Os membros do Clube Autosport receberão um cartão de membro com validade de 1 ano, que apresentarão junto das empresas parceiras como identificação.Lista de Vantagens:-Acesso a todos os conteúdos no site Autosport sem ter que ver a publicidade-Oferta de um carro telecomandado da Shell Motorsport Collection (promoção de lançamento)-Desconto nos combustíveis Shell-Acesso a seguros especialmente desenvolvidos pela Vitorinos seguros a preços imbatíveis-Descontos em oficinas, lojas e serviços auto-Acesso exclusivo a eventos especialmente organizados para membrosSaiba mais AQUI