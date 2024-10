BP Ultimate Rally-Raid Portugal regressa de 22 a 28 de setembro de 2025

Prova do Automóvel Club de Portugal volta a ser a única do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC) disputada na Europa. Época de 2025, revelada hoje, passa também pelo Dakar, Abu Dhabi, África do Sul e Marrocos.

As máquinas e pilotos do Dakar regressam a Portugal de 22 a 28 de setembro do próximo ano, para a segunda edição do bp Ultimate Rally-Raid Portugal. A FIA, a FIM e a ASO, promotor do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), confirmaram, hoje, o calendário de 2025, onde a prova do Automóvel Club de Portugal se junta ao Dakar, na Arábia Saudita, ao Abu Dhabi Desert Challenge, ao South African Safari Rally (uma novidade absoluta) e ao Rallye de Marrocos, que fecha o campeonato, em outubro. São cinco países, em três continentes, com a prova portuguesa, a ser a única disputada na Europa, a exemplo do que aconteceu deste ano.

Recorde-se que a primeira edição do bp Ultimate Rally-Raid Portugal disputou-se em abril, com um percurso de mais de 1.700 quilómetros pelos trilhos do Alentejo, Ribatejo e da Estremadura espanhola. O campeão do Mundo em título, Nasser Al-Attiyah (automóveis), e o espanhol Tosha Schairena (motos) foram os vencedores da edição inaugural, que atraiu largos milhares de espetadores à base da prova, em Grândola, e às diferentes etapas disputadas em Portugal e Espanha.