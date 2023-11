BP Ultimate Rally Raid Portugal quase delineado | AutoSport

Dentro de muito pouco tempo vão ficar a conhecer-se mais detalhes da BP Ultimate Rally Raid Portugal, prova que marca a estreia de Portugal no Mundial de Todo-o-Terreno, e que terá percursos em Portugal e Espanha. A prova portuguesa terá lugar de 2 a 7 de abril de 2024, sendo a terceira prova da competição, a seguir ao Dakar e ao Abu Dhabi Desert Challenge, numa competição que se encerra com o Desafio Ruta 40 e o Rali de Marrocos, em outubro.

Para lá do Dakar, será a prova do Mundial que contará com a presença de muito público o que não sucede nas restantes provas do mundial da especialidade, o ACP já apresentou a prova aos concorrentes que ficaram contentes com o que tiveram conhecimento.

A base do evento será em Grândola aproveitando o Parque de Feiras e Exposições, onde já esteve a Baja TT ACP, e os percursos vão dividir-se entre o Baixo Alentejo, Alto Alentejo, Ribatejo, vai um dia a Espanha como já é público e no total terá cerca de 1000 a 1200 Km cronometrados. Os percursos terão areia (da zona de Grândola) pedra, zonas rápidas, zonas estreitas, lentas, um pouco de tudo o que o ACP nos tem oferecido em termos de TT, com as suas provas.

Este ano, o Rali Dakar, que dá início ao W2RC 2024 será de 5 a 19 de janeiro, depois segue-se o Abu Dhabi Desert Challenge e no início de abril a BP Ultimate Rally-Raid Portugal.