BP Ultimate Rally-Raid Portugal: Prova do CPTT é 3 e 4 de abril (4ª e 5ª feira)… | AutoSport

O BP Ultimate Rally-Raid Portugal coloca as grandes estrelas do Mundial de Rally-Raid lado-a-lado com os pilotos e equipas do Campeonato de Portugal de Todo-o-Terreno AM|48 (CPTT), considerado um dos mais competitivos da Europa. Tiago Reis e Valter Cardoso (Toyota Hilux T1+) lideram a ‘armada’ nacional.

Esta será a segunda prova do campeonato, cuja pontuação no BP Ultimate Rally-Raid Portugal será atribuída no final da Etapa 2, na quinta-feira (4 de abril). Depois disso, os concorrentes do CPTT AM|48 podem continuar em prova, em competição direta com os melhores do mundo e aproveitando a exposição pública e mediática do evento do Automóvel Club de Portugal.

No arranque do campeonato, na ESC Online Baja TT Montes Alentejanos, os campeões em título Tiago Reis e Valter Cardoso começaram a época a ganhar, com a Toyota Hilux T1+. As duas Hilux T1+ dominaram os primeiros lugares à geral, já que João Ramos e Jorge Carvalho terminaram no segundo lugar, deixando antever novo duelo na prova do ACP.

A cada vez mais competitiva categoria T3 do Campeonato de Portugal recebeu ‘reforços’ importantes para 2024, mas João Dias / João Miranda (Can-Am) continuam a ser referências na categoria, subindo ao pódio absoluto na abertura da época e batendo os seus companheiros de equipa Armindo Araújo e João Pedro Ré (Can-Am). Alexandre Pinto e Bernardo Oliveira (Can-Am) fecharam o top 5 na primeira prova, enquanto João Monteiro e Nuno Morais colocaram um T4 nos seis primeiros da geral.

Nos T1, uma das categorias mais concorridas e que este ano tem um título nacional independente dos T1+, o espanhol José Luís Garcia (T1) foi o primeiro vencedor da época, com o MINI JCW Rally, mas há vários pilotos portugueses com aspirações à vitória na ronda do ACP. Carlos Silva (T2), Joel Marrazes (T8) e Miguel Teodoro (T9) também chegam à segunda prova do CPTT na liderança das respetivas categorias.

Programa resumido:

Dia 2/4 – verificações administrativas e técnicas, e a Cerimónia de Partida.

Dia 3/4 – realiza-se o prólogo em Grândola, seguido de um reagrupamento em Santiago do Cacém.

Após o reagrupamento, realiza-se o SS1 com cerca de 100km, regressando novamente ao reagrupamento em Santiago. Ao final do dia terá lugar o SS2, com cerca de 3km, para o público e contará muito provavelmente com transmissão televisiva. O regresso ao Bivouac em Grândola, onde poderão trabalhar nas viaturas durante a noite, não está previsto no Parque Fechado.

Dia 4/4 realiza-se o SS3 nas regiões de Grândola e Santiago, com cerca de 230km. E depois regressam ao Bivouac em Grândola. Final da prova com entrega de prémios no Bivouac em Grândola.

Total dos SS – cerca de 340km.

Os concorrentes portugueses nas categorias T8 e T9 que fazem o evento completo, vão fazê-lo na categoria Open.