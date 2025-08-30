BP Ultimate Rally-Raid Portugal, Mundial de TT com prova única na Europa: Portugal

Está em plena preparação o BP Ultimate Rally-Raid Portugal, única prova realizada na Europa do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), evento que promete uma competição muito desafiadora com condições únicas para o todo-terreno.

Organizado pelo Automóvel Club de Portugal (ACP), o evento decorre de 22 a 28 de setembro e pontua para o Campeonato do Mundo de Rally-Raids da FIA e FIM. Este ano não conta para o Campeonato de Portugal de Todo-Terreno.

A edição de 2024 foi um enorme sucesso, contando com um público muito apaixonado pela modalidade e troços fascinantes. Este ano, uma novidade de peso é a inclusão de Lisboa como palco do último dia da prova, uma “grande festa” com a sua magnífica frente ribeirinha como cenário, que visa projetar ainda mais o País no Mundo.

A prova percorrerá o Alentejo, Ribatejo e a Estremadura espanhola, com um traçado que fará vibrar a multidão de adeptos com as performances de carros, motos e pilotos.

Programa da Prova

A base operacional concentra-se em Grândola, onde se localizam a direção de prova, as equipas e os pilotos.

19 de setembro: Abertura do Bivouac em Grândola.

23 de setembro: ◦ Prólogo (TC P0) e Cerimónia de Partida em Grândola. ◦ O Prólogo terá uma distância de 5,15 km.

24 de setembro: ◦ Etapa 1 (SS1+SS2) com um total de 426,22 km, incluindo 299,31 + 5,23 km de Setores Seletivos (SS). ◦ Abertura do Bivouac em Badajoz, Espanha.

25 de setembro: ◦ Etapa 2 (SS3) com 649,98 km, dos quais 422,98 km são de SS. ◦ Bivouac em Badajoz.

26 de setembro: ◦ Etapa 3 (SS4) com 510,49 km, sendo 308,89 km de SS. ◦ Abertura do Bivouac em Lisboa.

27 de setembro: ◦ Etapa 4 (SS5) com 493,20 km, e 288,20 km de SS. ◦ Bivouac em Lisboa.

28 de setembro: ◦ Etapa 5 (SS6) com 289,08 km, dos quais 103,29 km são de SS. ◦ Realização da Conferência de Imprensa Final e Cerimónia de Medalhas W2RC em Lisboa. ◦ A Entrega de Prémios ocorrerá em local a ser anunciado.

Todos os dias de prova são em terreno 100% terra.

Informações relevantes para os espetadores



Para quem planeia assistir à prova, as seguintes informações são importantes:

Locais Principais: ◦ Grândola: Centro operacional, local do Prólogo e partida das primeiras etapas. ◦ Badajoz (Espanha): Bivouac e passagem da prova. ◦ Lisboa: Palco do último dia da prova, com o Bivouac na Doca de Pedrouços, em Belém, junto ao rio Tejo, e as cerimónias finais. ◦ A prova atravessa ainda Abrantes, Almeirim, Beja, Coruche, Évora, Ferreira do Alentejo, Mação, Mourão, Ponte de Sor, Portel, Reguengos de Monsaraz e Salvaterra de Magos.

Bivouacs: Os bivouacs são áreas importantes onde as equipas se concentram e onde, por vezes, há atividades para o público. ◦ Grândola: Localizado no Parque de Feiras e Exposições (GPS: 38° 11.114’N / 8° 33.995’W). ◦ Badajoz: Localizado na Feira Badajoz IFEBA (GPS: 38° 52.856’N / 7° 1.660’W). ◦ Lisboa: Localizado na Doca de Pedrouços, Belém (GPS: 38° 41.782’N / 9° 13.651’W).

Segurança dos Espectadores: ◦ Serão designadas “Zonas de Público” (Public Zones) a anunciar perto da prova. É crucial que os espectadores se mantenham nestas zonas e respeitem as “Zonas Interditas” (No-go Zones) para sua própria segurança e a dos participantes. ◦ Os “Meios de Socorro da organização” e “Rádio / Marshals” estarão presentes para garantir a segurança e a fluidez do evento.

Outro detalhe cada vez mais importante de ser falado, a Política Ambiental: O ACP e os participantes estão empenhados na sustentabilidade e os adeptos têm que perceber que é crucial ter muito cuidado com a política ambiental e a sustentabilidade numa prova de desporto motorizado por quatro razões principais:

Licença social e imagem pública: A sociedade está cada vez mais consciente das questões ambientais. Para que o desporto motorizado continue a ser aceite e apoiado pelo público, patrocinadores e governos, precisa de demonstrar um compromisso sério com a redução do seu impacto ambiental. Uma imagem negativa pode levar à perda de fãs, investidores e até à proibição de eventos.

Atração e retenção de patrocinadores: As grandes empresas, que são os principais patrocinadores, estão sob uma enorme pressão para serem sustentáveis. Associar a sua marca a um desporto que ignora a ecologia é um risco de reputação que muitas já não estão dispostas a correr. Eventos “verdes” atraem parceiros comerciais mais fortes e modernos.

Inovação e relevância para a indústria: O desporto motorizado sempre foi um laboratório para a indústria automóvel. Ao focar-se em sustentabilidade (motores híbridos, combustíveis sintéticos, eficiência energética, materiais reciclados), a competição acelera o desenvolvimento de tecnologias que serão usadas nos carros do dia a dia, mantendo o desporto relevante e na vanguarda da inovação.

Viabilidade a longo prazo: Com regulamentações ambientais cada vez mais apertadas a nível global, ignorar a sustentabilidade é insustentável a longo prazo. Para garantir a sua própria sobrevivência, o desporto motorizado tem de se adaptar, minimizando a sua pegada de carbono, gerindo resíduos de forma eficaz e promovendo a biodiversidade nos locais dos eventos.

Por tudo isto os espectadores são incentivados a contribuir para esta política através das seguintes ações:

◦ Evitar a produção de resíduos.

◦ Partilhar o carro para reduzir o impacto nos transportes.

◦ Separar todos os resíduos e usar sacos de reciclagem.

◦ Preferir formatos digitais.

◦ Evitar plásticos.

◦ Poupar água e energia.

◦ Não deitar lixo para o chão.

◦ A mensagem é clara: “LET’S LEAVE NOTHING BUT TYRE TRACKS – VAMOS DEIXAR APENAS MARCAS DE PNEU”.