BP Ultimate Rally-Raid Portugal leva o W2RC a Grândola, Espanha, Algarve e Vilamoura

O BP Ultimate Rally-Raid Portugal volta a colocar Portugal no centro do Campeonato do Mundo de Rally-Raid (W2RC), desta feita como segunda prova da época, após o Dakar, e a única ronda europeia do calendário.

A competição, organizada pelo ACP desde 2024, cumpre este ano a terceira edição e prevê reunir cerca de 200 equipas, num percurso transfronteiriço que inclui etapas em Portugal e na Extremadura espanhola.

Grândola recebe verificações e arranque competitivo

A base inicial da prova será em Grândola, a menos de hora e meia de Lisboa, onde decorrem as verificações técnicas e a cerimónia de abertura. A primeira etapa, em torno da “Vila Morena”, será marcada por muitos troços de areia e trilhos rápidos, terminando ao final da tarde com uma superespecial em Grândola.

Ribatejo, Serra de São Mamede e bivouac em Badajoz

Depois, o rali muda de cenário e de pisos, atravessando o Ribatejo em direção à Serra de São Mamede, já com passagem para território espanhol. A entrada na Extremadura inclui bivouac em Badajoz e uma terceira etapa totalmente em Espanha, com alternância entre zonas rápidas e secções onde a navegação deverá ser determinante.

Reguengos de Monsaraz e chegada ao Algarve

No regresso a Portugal, coincidindo com o início oficial da primavera, a prova explora áreas novas, com destaque para a etapa em torno de Reguengos de Monsaraz, antes da descida para o Algarve.

Serra do Caldeirão, Estádio Algarve e consagração em Vilamoura

A derradeira fase liga o bivouac algarvio à serra, com passagem por troços semelhantes aos do antigo Lisboa–Dakar, incluindo a Serra do Caldeirão. A prova termina com uma superespecial junto ao Estádio Algarve, antes da cerimónia final na Marina de Vilamoura, onde serão consagrados os vencedores.