BP Ultimate Rally Raid Portugal: horário de acesso ao bivouac para o público

Os adeptos do BP Ultimate Rally-Raid Portugal vão poder aceder a algumas áreas do Bivouac da prova, instalado em Grândola. Este espaço vai concentrar as equipas de assistência e terá também um ecrã gigante para passar os resumos e diretos dos Setores Seletivos, um espaço para venda do merchandising oficial do Automóvel Club de Portugal, e áreas de exposição para os parceiros do evento. Aqui fica o horário de acesso ao Bivouac ao longo das cinco etapas da prova:

03/04/2024 – 10h00 às 23h00

04/04/2024 – 10h00 às 23h00

05/04/2024 – 10h00 às 23h00

06/04/2024 – 10h00 às 23h00

07/04/2024 – 10h00 às 18h00