BP Ultimate Rally Raid Portugal foi apresentado: Mundial de TT em estreia no nosso País | AutoSport

Foi esta manhã apresentado o BP Ultimate Rally Raid Portugal, terceira prova do Mundial de Rally-Raid da FIA (W2RC) que se realiza em Portugal pela primeira vez. O evento é uma estreia absoluta por parte do ACP, que recebe em Portugal os concorrentes FIA das Motos e Autos que disputam o Campeonato do Mundo da modalidade, numa prova que terá cinco dias, sendo a única disputada na Europa.

Com a base operacional em Grândola, onde se concentram a direção de prova, as marcas e os pilotos, a vila alentejana irá ser também o local do Prólogo da prova, que se divide entre o Alentejo, Ribatejo e a Estremadura espanhola ao longo de 1.720km num evento sem paralelo em Portugal.

São nada menos nada mais que 11 os Municípios envolvidos no itinerário da prova (Grândola, Santiago do Cacém, Abrantes, Alcácer do Sal, Almeirim, Chamusca, Coruche, Mação, Ponte de Sor, Salvaterra de Magos e Sines).

A prova percorrerá um percurso de caminhos técnicos, maioritariamente largos, e com tipos de piso variados: desde o vasto areal do Litoral Alentejano aos estradões de bom piso em pleno Ribatejo, sem esquecer os caminhos mais pedregosos da Extremadura espanhola. A diversidade é a grande oferta para os cinco dias deste evento.

Daremos conta do detalhe da prova assim que possível.

Paralelamente, o BP Ultimate Rally Raid Portugal faz parte também do Campeonato de Portugal de Todo o Terreno, denominado Evento Nacional, cujo programa resumido é o seguinte:

Dia 2/4 – verificações administrativas e técnicas, e a Cerimónia de Partida.

Dia 3/4 – realiza-se o prólogo em Grândola, seguido de um reagrupamento em Santiago do Cacém.

Após o reagrupamento, realiza-se o SS1 com cerca de 100km, regressando novamente ao reagrupamento em Santiago. Ao final do dia terá lugar o SS2, com cerca de 3km, para o público e contará muito provavelmente com transmissão televisiva. O regresso ao Bivouac em Grândola, onde poderão trabalhar nas viaturas durante a noite, não está previsto no Parque Fechado.

Dia 4/4 realiza-se o SS3 nas regiões de Grândola e Santiago, com cerca de 230km. E depois regressam ao Bivouac em Grândola. Final da prova com entrega de prémios no Bivouac em Grândola.

Total dos SS – cerca de 340km. Os concorrentes portugueses nas categorias T8 e T9, correm na categoria Open.

Quanto à prova do CPTT, disputa-se na mesma área onde já se disputou a Baja TT ACP nos últimos anos, na mesma competição.

Mais informação sobre o evento assim que possível.

Calendário completo do W2RC para 2024:

5-19 de janeiro: Rali Dakar (Arábia Saudita)

25 de fevereiro a 2 de março: Abu Dhabi Desert Challenge (Emirados Árabes Unidos)

2 a 7 de abril: BP Ultimate Rally Raid Portugal (Portugal)

1 a 7 de junho: Desafío Ruta 40 (Argentina)

5 a 11 de outubro: Rallye du Maroc (Marrocos)