BP Ultimate Rally Raid Portugal/Challenger: Rokas Baciuška e Austin Jones em ‘luta Can Am’

Na classe Challenger, o duelo entre os pilotos da Can-Am Factory, Rokas Baciuška e Austin Jones, vai continuar na BP Ultimate Rally Raid Portugal. Vencedor da ronda anterior, o americano está em segundo lugar na geral, atrás do lituano. Após as verificações administrativas e técnicas, a lista dos concorrentes autorizados a dar a partida será emitida a 2 de abril.

Nos cinco dias de corrida seguintes, serão percorridos 1.758 quilómetros, distribuídos por cinco etapas, incluindo 1.008 quilómetros de especiais.

Na categoria Challenger, a competição divide-se em dois confrontos entre as sete equipas previstas, sendo que uma luta pela supremacia da classificação e a outra por um lugar no pódio. Em ambos os casos, a luta é renhida. Os dois pilotos da Can-Am Factory estão no centro das atenções. Duas vezes vencedor do título da SSV, Rokas Baciuška não só aceitou o desafio da classe com o mesmo nome esta época, como também tem como objetivo uma terceira coroa consecutiva no seu primeiro ano na categoria.

O lituano está no bom caminho para o conseguir graças aos seus dois segundos lugares na classificação W2RC nas duas primeiras rondas. A sua consistência levou-o a dominar a classificação geral com 114 pontos, contra 100 pontos do colega de equipa Austin Jones. O americano venceu em Abu Dhabi por apenas alguns minutos, mas terminou atrás de Baciuška em Yanbu. Atrás dos dois Can-Am de fábrica, Nicolás Cavigliasso, o líder da marca Taurus alistado pela equipa Wevers, luta com Marcelo Gastaldi, também num Taurus, mas pela equipa BBR. O argentino tem 79 pontos contra 77 do brasileiro, com dois pontos de diferença! Com 51 pontos, Dania Akeel (BBR) vem logo atrás.

Os pilotos locais Ricardo Porém (MMP) e Mário Franco (Franco Sport) podem melhorar as suas posições atuais de sétimo (32 pts) e oitavo (20 pts), respetivamente.

Nesta classe, a T3, e a correr por fora, dois grandes nomes: Do lado da Taurus, marca que venceu o Dakar, surgem Cristina Gutierrez – apenas a segunda mulher a vencer o Dakar – e o pluricampeão do Mundo de Ralis, Sébastien Loeb, embora nenhum deles pontue para o W2RC.

FOTO ASO/DPPI