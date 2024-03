BP Ultimate Rally Raid Portugal: Carlos Sainz defende liderança… de Mini!

A menos de uma semana do BP Ultimate Rally Raid Portugal, o Automóvel Club de Portugal (ACP) divulgou a lista de inscritos para a terceira ronda da temporada. 58 viaturas inscritas na categoria W2RC são aguardadas em Grândola, num total de 151 máquinas FIM/FIA. 30 pilotos W2RC constam das listas FIM e 28 equipas W2RC constam das listas FIA.

Na categoria automóvel, Carlos Sainz foi a surpresa. O líder da classificação geral, vencedor do Dakar com a Audi, estará ao volante de um X-raid Mini JCW.

Nasser Al Attiyah (Nasser Racing by Prodrive), o seu rival direto na categoria Ultimate, está nove pontos mais atrás. Guerlain Chicherit e Guillaume de Mevius (Overdrive Racing) estão a apenas cinco pontos do catari.

Como referido, Carlos Sainz estará ao volante de um Mini JCW Rally Plus da equipa X-raid dirigida por Sven Quandt, responsável pelo programa da Audi Sport no último Dakar. “El Matador” vai, portanto, concentrar-se a 100% na defesa da sua liderança na classificação dos pilotos, uma vez que não marcará pontos na classificação dos construtores para a Audi.

A Toyota (108 pts) domina a classificação, à frente da Nasser Racing by Prodrive (76 pts). Enquanto a marca japonesa está à frente da sua congénere britânica na classificação dos pilotos, o bicampeão do mundo (67 pts) está no encalço de Carlos Sainz (76 pts).

Depois de se ter retirado do Dakar, Nasser Al Attiyah voltou a ‘fazer as pazes’ com o Abu Dhabi Desert Challenge, que venceu com o seu novo co-piloto Edouard Boulanger, reduzindo a diferença para o espanhol para nove pontos. Os incidentes nas dunas dos “Fall Guys” Guillaume de Mevius e Guerlain Chicherit forçaram os companheiros de equipa da Overdrive Racing a desistir na segunda ronda.

Os pontos da etapa ganhos antes das suas desventuras, somados aos seus notáveis segundo e terceiro lugares atrás de Sainz na classificação do Dakar W2RC, colocam-nos logo atrás do Qatar.

O francês é o terceiro da geral (64 pontos) e o belga o quarto (62 pontos).

Apenas cinco pontos separam o segundo lugar de Nasser Al Attiyah do quarto de Guillaume de Mevius.

E o Top 4 provisório, após duas rondas, está todo a 14 pontos.

Desde a criação do W2RC, a categoria Ultimate nunca foi tão disputada no início da segunda metade do campeonato! Alex Winocq, o habitual copiloto de Guerlain Chicherit, não está pronto para regressar para a ronda portuguesa. Mathieu Baumel, o bi-campeão do mundo em título, ocupará o seu lugar ao lado do “Fall Guy”. A dupla conhece-se bem, tendo feito a sua estreia no Dakar juntos em 2005.

Chicherit terá assim a Hilux e o navegador que fizeram de Al Attiyah um sucesso até 2023.

Yazeed Al Rajhi, segundo no ADDC depois de se ter retirado do Dakar, também estará em casa nas pistas de tipo WRC. O saudita, quinto na geral (51 pontos), está a 11 pontos do quarto classificado, Guillaume de Mevius, e a 25 pontos do líder, mas isso não é nada de inultrapassável.

Os três novos recrutas da TGR, Lucas Moraes, Seth Quintero e Saood Variawa, também vão estar na luta, assim como os ‘regulares’ da Overdrive Racing, Denis Krotov, Juan Cruz Yacopini, Eugenio Amos, Lionel Baud e a piloto feminina Aliyyah Koloc (Buggyra ZM Racing).

Sob o toldo da Prodrive, os irmãos Marcos e Cristian Baumgart (X-Rally Motorsport) voltam a estar presentes, com as prestações dos brasileiros a reforçarem as de Nasser Al Attiyah para a marca Prodrive. A cereja no topo do bolo no clã X-raid é João Ferreira, o piloto oficial do Can-Am SSV nas duas primeiras rondas da temporada, que fará uma passagem pela Ultimate ao lado de Carlos Sainz.

É um caso de déjà vu, já que o piloto português conquistou a Taça do Mundo FIA Baja em 2022, quando venceu a Baja Portalegre num Mini X-raid. No ano passado, o piloto de Leiria voltou a vencer esta prova do ACP, desta vez com o Mini JCW Rally Plus. Dezasseis carros Ultimate W2RC deverão bater-se em Grândola.

