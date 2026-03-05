bp Ultimate Rally‑Raid Portugal reúne a elite mundial do TT: o que precisa saber…

Portugal volta a ser palco de uma das provas mais fortes do calendário internacional de todo‑o‑terreno, com o bp Ultimate Rally‑Raid Portugal a receber, entre 17 e 22 de Março, uma lista de inscritos de alto nível para a segunda ronda do Campeonato do Mundo FIA‑FIM de Rally‑Raid (W2RC). A edição de 2026 arranca em Grândola, cruza a Extremadura espanhola e termina em Loulé, que passa a integrar oficialmente o percurso e acolhe o bivouac e a cerimónia de entrega de prémios.

Fabricantes de topo e estrelas nos automóveis

A prova portuguesa volta a concentrar marcas e equipas de referência do W2RC, com vários construtores a assegurar presença com estruturas competitivas e pilotos de topo. Entre os nomes mais mediáticos está Nasser Al‑Attiyah, que chega à etapa ibérica como uma das principais figuras do pelotão e com estatuto de vencedor do Dakar, numa grelha que também integra campeões e vencedores de provas do mundial.

A diversidade de categorias volta a ser uma das marcas do evento, com batalhas esperadas nos automóveis, Challenger e SSV, além da classe Stock — a mais próxima das versões de série — que tem ganho protagonismo no contexto das novas regras.

Stock: Defender apresenta “máxima força” e lideranças em jogo

Na categoria Stock, a Defender volta a ser um dos focos de atenção, depois do impacto causado no Dakar 2026, e apresenta um alinhamento reforçado para Portugal. A equipa britânica confirmou a inscrição de três carros e chega com Rokas Baciuška na liderança do campeonato Stock, acompanhado por Stéphane Peterhansel e Sara Price, numa fase em que a consistência e a fiabilidade são decisivas.

​

Organização destaca percurso técnico e protagonismo europeu

O Automóvel Club de Portugal (ACP) sublinha o carácter particular do rali português, que tem vindo a afirmar-se como etapa europeia do W2RC e como prova com identidade própria no contexto do campeonato. Carlos Barbosa, presidente do ACP e da Comissão Organizadora, considera que o evento se impôs como “referência da modalidade na Europa” e destaca a exigência do traçado.

“O bp Ultimate Rally‑Raid Portugal estabeleceu‑se, desde a primeira edição, como a referência da modalidade na Europa”, afirmou, defendendo que as “pistas muito particulares” e o “carácter técnico do percurso” são reconhecidos por equipas e pilotos. Para o responsável, esse factor — aliado a uma organização experiente e ao trabalho em áreas como a sustentabilidade — ajuda a explicar “uma lista de inscritos muito competitiva com vários candidatos ao triunfo”.

​

Parque de assistência aberto ao público: horários em Grândola, Badajoz e Loulé

Além da ação nas especiais em Portugal e Espanha, o público poderá visitar o bivouac/parque de assistência em diferentes fases do rali. O programa oficial indica a abertura do bivouac em Grândola a partir de 14 de Março, antes do arranque competitivo, com a operação logística a deslocar-se depois para Badajoz e, na recta final, para Loulé.

​

Em 2026, o ACP volta assim a colocar Portugal no centro do TT mundial por uma semana, com uma prova que combina percurso técnico, dimensão mediática e uma grelha onde se cruzam campeões, equipas de fábrica e ambições portuguesas.