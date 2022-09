BP Ultimate Adventure Team: uma super equipa no Todo-o-Terreno | AutoSport

Foi apresentada esta tarde a nova equipa BP Ultimate Adventure Team, um novo projeto desportivo que junta sob o mesmo ‘teto’ quatro bons pilotos portugueses e Todo-o-Terreno, Miguel Barbosa, Lourenço Rosa, Luís Portela Morais e David Megre.

A nova equipa vai competir em diversas categorias, e competições, num projeto inédito e diferenciador, e que há muito não é visto nas décadas mais recentes do todo-o-terreno em Portugal. Vão correr nos Autos (Miguel Barbosa e Lourenço Rosa), SSV (Luís Portela Morais) e David Megre (Motos).

O projeto conta com o apoio da BP Portugal, e aposta em participações desportivas em Portugal e no estrangeiroteiras, às quais se irão juntar diversas outras atividades “numa dinâmica que se pretende pujante e atrativa”, segundo os mentores do projeto.

Miguel Barbosa, oito vezes campeão nacional e Lourenço Rosa, piloto que se estreou no Rali Dakar em 2021, irão dispor das novíssimas Toyota Hilux T1+ idênticas à máquina que venceu o Dakar este ano nas mãos de Nasser al Attiyah.

Luís Portela Morais que partilhou durante muitos anos a sua carreira nos desportos motorizados com a prática de Rugby ao mais alto nível, irá continuar a competir de SSV enquanto David Megre, campeão europeu e nacional, prosseguirá a sua carreira nas motos.

Para Miguel Barbosa “este projeto dará continuidade à minha ligação de de vários anos à BP, agora com uma dinâmica mais alargada e com uma projeção ainda mais ambiciosa”. Lourenço Rosa mostra-se “muito entusiasmado em fazer parte deste projeto e acredito que a Toyota Hilux T1+ será espetacular e seguramente irá trazer mais pessoas às corridas.

Para o ex-campeão nacional de Rugby, Luís Portela Morais, “a disciplina SSV tem-se vindo a afirmar com pilotos de topo e eu quero continuar a disputar com eles os primeiros lugares”.

David Megre que também se juntará como navegador a Luís Portela Morais nas maratonas internacionais afirma que “continuo a ser competitivo e em particular nas provas de navegação onde atualmente lidero o campeonato”

Para a BP Portugal este projeto “assenta mais uma vez na forma diferenciadora e inovadora como a BP aborda os seus patrocínios e relações de parceria, combinando a experiência de quatro grandes pilotos numa Iniciativa muito relevante para o desporto motorizado em Portugal. Trata-se de um projeto que conta com o apoio da marca BP Ultimate, alinhando a qualidade dos nossos combustíveis com um projeto desportivo também ele de excelência”, refere Sílvia Barata, Presidente da BP Portugal.