bp Ultimate Adventure Team lidera Rally-Raid Portugal nos SSV

Luís Portela Morais e Miguel Barbosa assumem comando nos SSV

O bp Ultimate Adventure Team destacou-se na segunda etapa do bp Ultimate Rally-Raid Portugal, ao assumir a liderança da classificação SSV. Luís Portela Morais e Miguel Barbosa ocupam, respetivamente, o primeiro e o segundo lugar, depois de uma jornada intensa entre Grândola e Badajoz, integrada no FIA World Rally-Raid Championship e organizada pelo Automóvel Club de Portugal.

Aos comandos de um Polaris RZR, Luís Portela Morais, navegado por David Megre, terminou novamente em segundo entre os SSV, ascendendo à liderança da categoria e ao 14.º posto da geral auto. “Foi uma etapa muito disputada, com as primeiras posições separadas por escassos segundos. É bom estar na frente, mas ainda falta muita corrida. Temos de ser inteligentes nas próximas etapas”, sublinhou o piloto.

Miguel Barbosa, também em Polaris RZR e acompanhado por Joel Lutas, fechou o pódio da categoria, a apenas 26 segundos do colega de equipa. O piloto realçou a exigência do dia, marcado pela chuva e pelo frio: “A etapa foi muito interessante e variada. O carro está bem e a navegação correu sem problemas. Estamos satisfeitos e focados em manter o ritmo.”

Na competição moto, Martim Ventura, apoiado pela bp Ultimate, concluiu a especial em segundo na Rally2, subindo a terceiro da categoria e a 11.º da geral. “Consegui manter um bom ritmo e estou feliz com o resultado”, afirmou.

A terceira etapa realiza-se esta sexta-feira em torno de Badajoz, com 296 quilómetros cronometrados.