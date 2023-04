Baumgart estreiam BRX Hunter T1+ no W2RC Sonora Rally Mexico | AutoSport

A X Rally Team dos brasileiros Cristian e Marcos Baumgart já tem agendada a sua estreia com os seus novos BRX Hunter T1+. Será na prova do México do Mundial de TT, que se realiza de 22 a 28 de abril. A equipa, que tem a sua base na Europa em Portugal, Évora está agora a duas semanas e meia da estreia com o novo carro: “É o início de um novo capítulo para a equipa. Queríamos dar este passo em frente e estamos a fazê-lo. Esta será uma corrida de adaptação ao carro e ao terreno, por isso tudo será novo para nós”, diz Cristian Baumgart, quatro vezes campeão dos Sertões, que tem o CEO da equipa Beco Andreotti como seu navegador. O Sonora Rally é a terceira etapa do Campeonato Mundial de Rally-Raid da FIA, o W2RC: “Há muito para compreender e analisar, e estar nesta corrida vai precisamente na direção destes objetivos”, diz Marcos Baumgart, que tem Kleber Cincea como navegador. A prova terá cinco dias, com um percurso a totalizar cerca de 1500.