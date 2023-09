Baja TT Sharish Gin: Título europeu de Bajas ao alcance dos pilotos portugueses | AutoSport

Com duas das três jornadas do Baja European Championship, sob a égide da FIM Europe, a ser disputadas em Portugal o título de campeão Europeu para Motos, Quads e SSV está ao alcance dos pilotos portugueses que ao longo dos anos se têm mostrado muito fortes nesta disciplina de Bajas.

Depois de disputada a Baja TT Dehesa Extremadura que teve lugar em Badajoz seguem-se agora a Baja TT Sharish Gin e a Baja Oeste de Portugal.

Para poder lutar por este título os pilotos portugueses deverão fazer um upgrade à sua inscrição e à sua licença desportiva (Continental) podendo para isso contactar a FMP e os clubes organizadores destas duas provas.

David Megre lidera a competição moto em virtude do seu triunfo na prova espanhola. Para os SSV e tendo em conta que a Baja TT Dehesa Extremadura não incluiu esta disciplina apenas contarão os resultados das provas disputadas em Portugal.

De recordar que em 2022 Luis Pimenta nos Quad e André Rodrigues nos SSV sagraram-se campeões europeu e Micael Simão na Moto foi Vice-Campeão da Europa.