Baja TT Sharish Gin Reguengos/Mourão recebe última jornada da Taça Yamaha YXZ 1000R

A Taça Yamaha YXZ1000R, competição realizada a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, vai cumprir a sua quarta e última etapa desta época desportiva de 2024 na Baja TTSharish Gin Reguengos – Mourão que se realiza de 19 a 22 de setembro nas magníficas pistas dos concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo.

A anteceder a grande final europeia que se vai disputar na Baja Portalegre 500, a competição organizada pela Secção de Motorismo da Sociedade Artística Reguenguense, recebe a Taça Yamaha YXZ1000R onde serão coroados os grandes vencedores desta temporada.

Mais vez, as expetativas para esta competição são elevadas sendo que o painel de participantes será novamente variado. Desta feita a Taça Yamaha YXZ1000R, organizada pela Yamaha Motor Portugal, vai contar na Classe Open com a participação de Jorge Lopes, o líder da classe, Fernando Rodrigues e o consagrado piloto Luís Caseiro que regressa nesta prova alentejana às competições do TT Nacional. A classe Stock terá a participação do líder da categoria Rafael Caseiro, que irá lutar para defender a primeira posição, bem como Paulo Caseiro e Gil Ferreira.

A 36ª edição da Baja TT Sharish Gin disputa-se nos Concelhos de Reguengos de Monsaraz, Mourão e Redondo. Esta prova também pontuável Baja European Championship inicia-se na sexta-feira, dia 20 de setembro com o prólogo de 30 km. A competição terá um total 502,55 km dos quais 350 Km serão cronometrados. O percurso divide-se em três etapas, sendo que ao prólogo se juntam mais dois setores seletivos, um de 160 km, a disputar no sábado e outro de 133 km que se disputa no domingo. Pelas 16h00 de domingo terá lugar a entrega de prémios.

Pontuação após a 3ª jornada

Classe Open: Jorge Lopes 65 pontos; Fernando Rodrigues 45 pontos; Mário Franco 25 pontos;

Classe Stock: Rafael Caseiro 66 pontos; Paulo Caseiro 56 pontos; Gil Ferreira 45 pontos