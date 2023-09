Baja TT Reguengos: Fernando Barreiros venceu T2 ‘Europeu’ de Bajas | AutoSport

Algumas das histórias de competitividade mais incríveis que são conhecidas tiveram apenas um protagonista e, na 35.ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão – Redondo, o piloto da Isuzu D-Max preparada e assistida pela Prolama que faz equipa com Carlos Silva, acabou por ser essa figura de proa ao conquistar a categoria T2 alusiva à Taça da Europa de Cross Country Bajas.

Sem nunca descurar a performance os seus mais diretos opositores, nomeadamente os irmãos italianos Alessandro e Marco Trivini Bellini, que tripulam um Mitsubishi Pajero DID, o piloto de Loures beneficiou da vantagem adquirida na véspera para imprimir um ritmo cauteloso sem correr riscos desnecessários a fim de não baralhar as contas do campeonato.

«A corrida foi fantástica. Para nós foi uma prova dura. O dia de ontem foi bom e, como possuíamos uma vantagem não muito grande, hoje só tivemos a preocupação de a gerir. Confesso que as coisas hoje não nos correram tão bem, mas conseguimos manter a liderança e acabámos por vencer a prova. Era o que pretendíamos para manter intocável o legítimo objetivo de alcançar a vitória no final do Campeonato da Europa de Bajas», afirmou, no final, Fernando Barreiros.

«Não conseguimos evitar um furo e, ainda por cima, tivemos um jogo de ultrapassagens mais psicológicas do que propriamente efetivadas com o nosso principal adversário, mas ainda assim conseguimos ganhar a prova com uma boa vantagem, restando-nos agora decidir o campeonato na Turquia. Uma palavra de apreço à Sociedade Artística Regueirense, sobretudo aos seus dirigentes, que estão de parabéns, pelo traçado que desenvolveu e pela corrida que proporcionou a todos os concorrentes», concluiu o piloto de Loures.

Caiu o pano da 35.ª edição da Baja TT Sharish Gin Reguengos de Monsaraz – Mourão – Redondo, restando agora à dupla Fernando Barreiros e Carlos Silva manter a confiança em alta para trazer para Portugal os louros da Baja Troia Türkiye, derradeira prova da Taça da Europa de Cross Country Bajas, a disputar de 20 a 23 de outubro.