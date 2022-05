Baja TT Oeste de Portugal, Octávio Martins vence Taça Yamaha YXZ 1000R | AutoSport

A dupla formada por Octávio e Miguel Martins foi a grande vencedora da Taça Yamaha YXZ1000Rna Baja Oeste de Portugal, prova que marcou o arranque da temporada de 2022 desta magnífica competição monomarca promovida pela Yamaha Motor Portugal.

A primeira jornada da Taça Yamaha YXZ1000R,competição que se realiza a par do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, contou com uma competitiva lista de inscritos e mais uma vez os pilotos lutaram de forma aguerrida por conquistar as primeiras posições da competição.

Mário Franco, acompanhado pela sua mulher Tânia Diogo, foi o vencedor do prólogo enquanto Luís Caseiro, navegado por João Azeiteiro, se destacou ao liderar após o segundo dia de corrida. O segundo lugar era então ocupado por Octávio e Miguel Martins e na terceira posição estava Mário Franco.

A competição estava bem lançada para o terceiro dia de corrida e os pilotos da Taça Yamaha não queriam deixar a vitória escapar. Mas, o domingo foi um dia de muitas surpresas na Baja Oeste de Portugal e as dificuldades inerentes à corrida acabaram por ditar a desistência de Luís Caseiro e João Azeiteiro e o mesmo aconteceu com Mário Franco e Tânia Diogo.

Apesar do vencedor do troço final ter sido o belga Gilles Verleyen, uma forte penalização não lhe permitiu ir além do segundo lugar. Assim, sagrou-se como grande vencedor desta jornada o piloto Otávio Martins, um estreante nesta competição.

O Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno e a Taça Yamaha YXZ1000R prosseguem com a Baja de Loulé que se realiza no Algarve entre os dias 27 e 29 de maio.

Classificação após a prova:

Classe Open: 1º Octávio Martins 25 pontos; 2º Gilles Verleyen 20 pontos.