Baja TT Montes Alentejanos: Luís Cidade lidera nos SSV após SS2 | AutoSport

A dupla do Can-Am Offroad Portugal, Luis Cidade e Pedro Mendonça (Can Am X3) venceu a SS2 da Baja TT Montes Alentejanos, batendo o homem da JB Racing, Sebastien Guyette (Can Am XRS 900) por 3.9s com o seu colega de equipa na JB Racing, Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) a 19.4s.

Terceiro lugar para os primeiros líderes desta prova, os homens da SGS Car Racing, Roberto Borrego e Nuno Abrantes (Can Am X3), que ficaram a 24.8s. A Benimoto Racing colocou Cristiano Batista e Robledo Nicoletti (Can Am X3) na quinta posição na frente de João Monteiro/Victor Melo (Can Am X3 XRS), dupla da Sharish Gin/South Racing que ficou a 34.0s.

Desta forma, na geral, novos líderes, com Luís Cidade e Pedro Mendonça (Can Am X3) a ascenderem à liderança com 1:03:45.5, menos 1.7s. que Sebastien Guyette (Can Am XRS 900). Terceiro lugar para Roberto Borrego e Nuno Abrantes (Can Am X3), que estão agora a 12.7s com Gonçalo Guerreiro (Can Am XRS) a 24.1s.

Na Sharish Gin/South Racing, João Monteiro e Victor Melo (Can Am X3 XRS) ficaram a 28.7s, seguindo-se depois duas equipas da Benimoto Racing: Alexandre Pinto e Fábio Belo (Can Am X3) são sextos a 37.2s enquanto Cristiano Batista e Robledo Nicoletti (Can Am X3) seguem-se-lhes a 39.8s da frente.

A fechar o top 10 estão Ricardo Domingues (Can Am X3), a 42.9s, Pedro Carvalho e André Guerreiro (Can Am X3) a 1:35.3s e a dupla da Speedfreak / Enerre Pharma (Lourenço Rosa/Joaquim Dias (Can Am X3), que regressam às lides depois do bom Dakar que fizeram.

