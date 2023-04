Baja TT Extremadura: uma colisão frontal… | AutoSport

Foram muitos os pequeno incidentes desta prova, mas houve um absolutamente inusitado, que não é a primeira vez que sucede no TT, nem há-de ser a última, mas que é muito perigoso. No sábado, na SS 1, a equipa #256 (Victor Verdu – Alfonso Vicente De Miguel) perdeu-se no percurso da prova, o navegador acreditou erradamente que estavam fora do percurso da prova e indicou ao piloto para conduzir na direção oposta para regressar ao último cruzamento. Os dados do sistema de localização revelaram que o carro #256 deu meia volta e voltou a conduzir na mesma estrada, acabando por colidir de frente com o carro #254 (Eduardo Eslava – Laura Diaz) após cerca de 300 metros.

Ambos sofreram danos significativos e tiveram de se retirar do evento. O piloto do carro #256 ficou ferido e teve que ser levado para o hospital.

O Regulamento Desportivo estabelece claramente que as equipas devem conduzir sempre na direcção do Setor Seletivo e se precisarem de regressar por qualquer razão, devem sair da pista para evitar acidentes e ferimentos.

Os comissários desportivos consideram o comportamento da equipa do carro n.º 256 como uma infracção profundamente grave do regulamento e decidiram que a sanção adequada deve ser a desqualificação do evento. No entanto, uma vez que a equipa já tinha abandonado, os comissários aplicaram uma multa de 1.000 euros.