Baja TT Extremadura: Alexandre Ré na liderança

Alexandre Ré e João Pedro Ré estão na liderança da Baja Dehesa Extremadura. A dupla do Mini X-Raid All 4 Racing foi a mais rápida na primeira especial, ficando na frente de Alejandro Martins e José Marques em Mini Cooper Proto TT. A diferença entre os dois primeiros classificados é de 13.5s.

Terceira posição à geral para Sergio Vallejo e Diego Vallejo no Zeta. Com a quarta posição à geral, Paulo Ferreira e Jorge Monteiro, no Toyota Hilux Overdrive, são terceiros na categoria T1.

