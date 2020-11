Baja TT Extremadura: Alejandro Martins ascende à liderança

Alejandro Martins e José Marques ascenderam à liderança da Baja TT Dehesa Extremadura. A dupla do Mini Cooper Proto TT foi a mais rápida na segunda especial, estando agora com uma vantagem à geral de 57.6s para Jose Henrique Alvo e Henrique Damasio em Mini Paceman. Terceira posição da geral para Alexandre Ré e João Pedro Ré, a bordo do Mini X-Raid All 4 Racing, que depois de liderarem no final da primeira especial, estão agora a cerca de um minuto da frente.