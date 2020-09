Baja TT do Pinhal: João Dias vence corrida animada nos SSV

A classificação na classe dos SSV na Baja TT do Pinhal esteve sempre animada durante o fim de semana. No final, João Dias levou a melhor. O piloto do Can Am X3, que competiu sem co-piloto, venceu a prova com 23 segundos de diferença para a segunda posição.

No primeiro dia, Mário Franco e Nuno “Matias” Guilherme foram os mais rápidos a completarem os primeiros 79,46 km do sector selectivo inaugural. A dupla do Yamaha YXZ 1000R deixou a dupla Roberto Borrego e Nuno Abrantes (Can Am Maverick X3) a cerca de dez segundos. João Dias era terceiro, a apenas 18 segundos da liderança.

No segundo dia, João Dias teve um desempenho irrepreensível. O seu comportamento em pista fê-lo subir de terceiro a primeiro e conquistar a vitória. Dias deixou Nelson Caxias em segundo, a apenas 23 segundos de distância. Alexandre Pinto completou o pódio a 59 segundos do vencedor.