Baja TT do Pinhal: André Rodrigues vence no regresso da Taça XYZ1000R

A Taça Yamaha YXZ1000Rcumpriu este fim-de-semana a sua primeira jornada de 2020 na Baja TT do Pinhal que marcou o regresso dasprovas de Todo-o-Terreno após a paragem imposta pela pandemia Covid-19. As pistas da Beira Interior receberam esta animada competição monomarca que teve como vencedor André Rodrigues navegado por Ricardo Porto Nunes. O segundo lugar pertenceu à dupla formada por Fernando Pinheiro e Ricardo Rocha.

Cumprida a par com as provas do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, a Taça Yamaha YXZ1000R 2020 disputou a primeira de quatro etapas que compõe esta competiçãoque irá conhecer na Baja Portalegre o grande vencedor desta temporada.

A Baja TT do Pinhal realizou-se debaixo de condições climatéricas bastante adversas que elevaram ainda mais as dificuldades desta corrida já de si bastante complexa. No sábado os pilotos enfrentaram um setor seletivo composto por 80 quilómetros onde a dupla formada por Mário Franco e Nuno Matias Guilherme foi a mais forte à frente do atual detentor do título da Taça Yamaha o piloto André Rodrigues, que terminou o primeiro dia em segundo lugar. Em terceiro ficou Fernando Pinheiro.

No domingo a intempériecontinuou, mas isso não inibiu a motivação dos pilotos para disputar os dois setores seletivos do dia: um com 140 e outro com 80 quilómetros. A vitória final foi alcançada pela dupla André Rodrigues e Ricardo Porto Nunes que se mostrou muito satisfeita com esta primeira vitória: “foi o melhor recomeço de campeonato para nós. Foi uma prova excelente, muito gira. Tivemos um misto entre gerir e atacar e correu muito bem. É uma prova que vou recordar toda a vida pelas dificuldades e pelo que conseguimos fazer até ao final e trazer o carro impecável e pronto para partir para Reguengos”, reforçou o piloto. O navegador Ricardo Porto Nunes acrescentou: “foi uma prova muito boa. Tivemos uma grande mistura de sentimentos porque foi um fim-de-semana atribulado, mas foi uma corrida excelente e muito bem montada. Daqui a uma semana cá estaremos novamente”.

Para a Yamaha Motor Portugal esta primeira jornada da Taça Yamaha YXZ1000R 2020 foi muito positiva:“O ano de 2020 tem apresentado várias dificuldades às equipas, pilotos, marcas e organizações. Mesmo nesta primeira prova, as condições climatéricas trouxeram dose extra de dificuldade e imprevisibilidade à Baja TT do Pinhal. Agradecemos a presença de todos os pilotos Yamaha inscritos neste início do CNTT e, em especial, aos pilotos YXZ1000R que mais uma vez fazem de Portugal num dos países com a Taça Yamaha YXZ1000R”.

A competição promovida pela Yamaha Motor Portugal vai cumprir já no próximo fim-de-semana mais uma jornada, desta feita, na Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que se disputa em Reguengos de Monsaraz. Mais uma vez estarão presentes na Taça Yamaha YXZ1000R 2020 os seguinte pilotos e equipas: Alexandre Relvas / Vera de Sá da Bandeira; André Rodrigues/ Ricardo Porto Nunes; Filipe Rodrigues; Miguel Carvalho / Antonio Reis; Mário Franco / Nuno Guilherme; Fernando Pinheiro / Ricardo Rocha; Luis Caseiro / João Azeiteiro.

O CNTT prossegue já nos próximos dias 26 e 27 de setembro com a Baja TT Capital dos Vinhos de Portugal que terá a cidade alentejana de Reguengos de Monsaraz como o centro nevrálgico da competição. Uma competição que irá contar com cerca de 300 quilómetros de percurso disputado ao cronómetro.