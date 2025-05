Baja TT Dehesa Extremadura: Tiago Reis vence no Challenger/T3: “cumprimos objetivo”

Tiago Reis e Paulo Fiuza, num Taurus T3 MAX, venceram a Categoria Challenger/T3, somando ainda o segundo lugar absoluto no pódio final da Baja TT Dehesa Extremadura, primeira prova da Taça Europeia de Cross Country FIA Bajas, que começou a disputar-se esta sexta-feira e sábado entre Elvas e Badajoz em Espanha.

Foram três Setores Seletivos de uma prova muito dura, quer para os pilotos, quer para os carros, como apontou no final Tiago Reis. O piloto famalicense ficou satisfeito “porque cumprimos com o nosso principal objetivo que era começar esta Taça Europeia de Cross Country a vencer na nossa categoria e depois fazer o melhor na geral, e temos cumprido”.

A equipa sentiu dificuldades no último Setor Seletivo, “porque ficámos logo nos primeiros quilómetros sem roadbook e condicionados porque tivemos de fazer quase 170 quilómetros de navegação à vista”, mas com a satisfação do resultado registado nesta primeira corrida deste campeonato.

“O carro esteve sempre excelente, andamos sempre num ritmo muito elevado apesar das muitas dificuldades do terreno, da chuva e dos constantes desafios que fomos encontrando no traçado, e por isso saímos daqui satisfeitos com o resultado, tanto na categoria como à geral”, acrescentou o piloto, que vai também nesta temporada apostar nesta Taça Europeia de Cross Country FIA Bajas.

“Esta corrida mostrou que em Portugal temos talvez o mais competitivo Campeonato Europeu, e nesta corrida europeia o pódio final foi todo ele com pilotos portugueses, e nós queremos estar entre os melhores, lutar por vitórias e vamos estar nesta competição com este espírito” disse Tiago Reis, deixando um agradecimento a toda a equipa “que nos deixou o carro sempre impecável e ao Paulo Fiúza, que teve um trabalho difícil ao longo do fim de semana”.