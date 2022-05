Baja TT Dehesa Extremadura: Resumos da prova | AutoSport

Com cinco pilotos vindos de Portugal a subirem ao pódio na Baja TT Dehesa Extremadura, o balanço nesta prova que foi pontuável para os campeonatos europeus, tanto nos automóveis como nas motos e quad, só pode ser considerado muito positivo.

Na competição auto destaque para o 3º lugar absoluto alcançado por Pedro Dias da Silva e navegado pelo regressado Vitor Jesus, aos comandos desta VW Amarok e que terminaram a 17s do 2º lugar.

Embora não tendo ganho, com o seu Mini a terminar em 7º lugar, João Ferreira navegado por David Monteiro foi claramente o piloto mais rápido em prova tendo alcançado hoje o triunfo no SS repetindo assim o sucesso da tarde de ontem, mas o acidente na manhã e sábado impediu-o de lutar pela vitória.

Quem esteve quase até ao fim na luta pela vitória absoluta foi a dupla Edgar Condenso/Carlos Silva em Ford Ranger forçada a desistir na sequência de um despiste. Fora de prova ficou também Filipe Nascimento que ocupava o 3º lugar da Categoria T3 e que foi impedido de partir por questões de segurança devido a um problema no sistema de extinção do se Can-Am.

Ao pódio subiram ainda as duplas Fernando Barreiros/Sérgio Cerveira em Isuzu vencedores da Categoria T2 da Taça da Europa de Cross Country Bajas e dupla Michael Braun/Ivo Santos em Porsche que triunfou na Categoria Open da competição nacional.

Ainda entre os automóveis belíssima prestação da dupla Henrique e João Lourenco que levou este Mitsubishi Lancer ao 4º lugar T1 da competição nacional. A dupla Alexandre e Rui Franco, completou a lista dos pilotos lusos que terminaram a competição auto.

Na competição moto o piloto oficial da Sherco Rui Gonçalves ficou a 7s de vencer a especial do dia e terminou a corrida no 2º lugar absoluto de uma competição onde Christophe Lajouanie do Team Bianchi Prata foi 6º classificado. O campeão europeu Luis Pimenta iniciou da melhor maneira a defesa do título vencendo entre quad numa corrida onde o madeirense Nuno Correia foi forçado a abandonar.

