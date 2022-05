Baja TT Dehesa Extremadura: Pódio para Pedro Dias da Silva | AutoSport

Realizou-se este fim de semana a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira prova da Taça da Europa de Todo o Terreno, que terminou com o triunfo da dupla polaca Michal Mulusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rallye), que bateram Félix Dieguez/Jose Luis Lamela (Toyota Hilux Overdrive) com a dupla da PRK Sport Rally Team, Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (Volkswagen Amarok) a terminar no pódio.

Pontuável para os campeonatos europeus tanto nos automóveis como nas motos e quads a prova espanhola que se disputa mais perto de Portugal, contou como vem sendo tradicional com uma significativa participação lusa. Os portugueses estiveram em destaque durante a prova, mas a dureza da prova tratou de fazer as suas ‘vítimas’ com João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rallye), e serem segundo no prólogo, mas a não capitalizar a boa prestação, já que um acidente – um meio capotanço – no SS2 levou-os a perder cerca de 18 minutos e a cair muito na classificação.

Recuperaram até à sexta posição final, que não espelha o andamento que apresentaram, já que venceram com grande avanço o SS3 e SS4. A dupla que lidera confortavelmente o campeonato, fruto de dois triunfos na Baja TT Montes Alentejanos e na Baja TT ACP, continua a mostrar uma grande competitividade, desta feita com um azar pelo meio.

Muito azarados foram também Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto). Terminaram o segundo dia de prova no posto da geral, estavam a discutir a vitória na Baja TT Dehesa Extremadura, eram, naturalmente, a melhor estrutura portuguesa em prova mas tiveram azar, desistindo já no último dia de prova.

O triunfo no evento foi para Michal Mulusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rallye), que terminaram com um avanço de 11m38.9s para Félix Dieguez/Jose Luis Lamela (Toyota Hilux Overdrive). Os polaco foram apenas sextos na qualificação, mas no final da SS2 já lideravam com 3m35,0s de avanço para Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto) e ainda mais à vontade ficaram quando estes ficaram pelo caminho.

Desta forma, quem terminou no terceiro lugar foram Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (Volkswagen Amarok), um bom resultado na sua estriea na Taça da Europa de Bajas.

Quarto posto para Santiago Freixas/Marc Sola (Can Am Maverick X3), que venceram o T3 (SSV) curiosamente na frente dos vencedores do T4, Tomasz Bialkowski/Darius Baskiewicz (Polaris RZR Pro XP). João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rallye), ainda conseguiram chegar ao sexto lugar final, na frente de Daniel Alonso/Adrian Perez Fernandez (Ford Ranger) e

Santiago Colomer/Miguel Pedrero (Ford Ranger) com Amerigo Ventura/Mirko Brun (Yamaha YXZ 1000 R) segundos do T4 e Bernd Hofmann/Antonio Benitez (Can Am Maverick X3) segundos do T3 a fechar o top 10 da geral.

Depois dos problemas do primeiro dia, Alexandre Franco/Rui Franco Mercedes Benz V 230 TD regressaram a terminaram a prova no 20º lugar o mesmo sucedendo com Fernando Barreiros/Sergio Cerveira (Isuzu D-MAX), a quem bastou regressar para vencer o T2.

Pelo caminho ficaram várias equipas portuguesas, para lá de Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto), também não terminaram a prova Felipe Nascimento/João Serôdio (PKR Sport 002) que terminaram o primeiro dia em nono da geral, terceiros dos T3.

Da Cattiva Sport, Henrique Silva/Henrique Damásio (Mini Cattiva Proto T1) ficaram pelo caminho na SS2 com problemas mecânicos, o mesmo sucedendo a Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can Am Maverick X3) que também abandonaram na SS2 com uma avaria. José Faria/José Janela (Ford Ranger) também desistiram antes da SS3.

Michael Braun/Ivo Santos (Porsche Cayenne) venceram a Classe Open, que começaram por liderar na frente de José Faria/josé Janela (Ford Ranger), mantendo facilmente a dianteira até ao fim.