Baja TT Dehesa Extremadura marca arranque da Taça Europeia de TT Bajas: muitos portugueses presentes | AutoSport

Realiza-se no próximo fim de semana a Baja TT Dehesa Extremadura, evento que marca o arranque da Taça Europeia de TT Bajas 2022, competição que visita a Grécia pela primeira vez e que tem também provas em Itália, Hungria e Polónia. A prova espanhola conta para o Campeonato Espanhol de Rali TT, FIM Bajas Campeonato Europa (Motos) e ainda, como referimos, a Taça da Europa de TT/Cross Country Bajas.

Percorrida no sudoeste da província de Badajoz e organizada pelo Motor Club Villafranca, a Baja Dehesa Extremadura ocupa pela primeira vez o seu lugar no calendário internacional da FIA, tendo atraído 37 participantes nas várias categorias da FIA.

Naturalmente, pilotos espanhóis e portugueses dominam a lista de inscritos para a abertura da série europeia, com Felix Dieguez da Escudería Team Repauto e o seu navegador José Luis Lamela a abrir a lista, numa Toyota Hilux Overdrive, equipa que terá a fortíssima oposição da dupla líder do campeonato português, João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rally) e Alejandro Martins/José Marques (Mini JCW Rally), para lá dos polacos Michal Malusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rally), existindo depois um forte contingente que pode lutar pelos lugares da frente.

Outros pilotos de T1 são claramente suscetíveis de figurar na parte superior da tabela, onde se incluem o Pawel Molgo da NAC Rally Team (Ford F-150) e três carros da PKR Sport Rally Team inscritos para Pedro da Silva, Edgar Consenso e Daniel Villaron.

A dupla espanhola de Fernando Barreiros e Sergio Cerveira são os únicos participantes T2 nos seus Isuzu D-Max, mas 14 equipas participarão nos T3 (SSV), com mais seis na categoria T4 para veículos side-by-side.

A FN Speed Team coloca a correr um trio de Can-Am Maverick para os FIA Baja ‘habitués’ Santiago Navarro, Sebastian Guayasamin e Jordi Vidiella, enquanto C.A. Herrador Competicion entra com três T3 Herrator Inzane X3 para Jesus Fuster, Eduardo Sanchez e Oscar Lopez. Outros rivais do T3 são Felipe Nascimento, Bernd Hoffmann e Victor Royo.

A disputa nos T4 será travada entre dois Polaris RZR Pro XPs, um par de Can-Am BRP e duas Yamaha YXZ 1000 RS. O espanhol Miguel Valero lidera o plantel e alinha-se contra o compatriota Miguel Martinez, os polacos Tomasz Bialkowski e Piotr Otko, a alemã Lina van de Mars e o italiano Amerigo Ventura.

Quanto ao contingente luso, aqui acompanhado com os principais inscritos, contam-se:

200 Felix Dieguez (ESP)/José Luis Lamela (ESP) Toyota Hilux Overdrive

201 Alejandro Martins (POR)/José Manuel (POR) Mini JCW Rally

202 Michal Malusznynski (POL)/Lukasz Kurzeja (POL) Mini JCW Rally

203 João Ferreira (POR)/David Monteiro (POR) Mini JCW Rally

204 Luis Recuenco (ESP)/Sergio Jimenez (ESP) Mini JCW Rally

205 Santiago Carnicer (ESP)/Miguel Lazaro Pedrero (ESP) Ford Ranger

206 Pedro da Silva (POR)/Viktor Jesus (POR) Volkswagen Amarok

207 José Henrique Silva (POR)/Henrique Damasio (POR) Mini Cattiva Proto

208 Pawel Molgo (POL)/Maciej Marton (POL) Ford F-150

209 Edgar Lima Condenso (POR)/Carlos Silva (POR) Ford EXR05 Proto

210 Alexandre Franco/NC (Mercedes Benz V 230 Td T1)

211 PKR Sport Rally Team, Daniel Alonso/Adrian Fernandez (Ford Ranger T1)

217 Fernando Barreiros/Sergio Cerveira (Isuzu D-Max T2)

224 Felipe Nascimento/João Serôdio (PKR Sport 002 T3)

225 Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can-Am Maverick X3 T3)

601 Henrique Lourenço/João Lourenço (Mitsubishi Lancer Turbo T1)

630 Michael Braun/Manuel Santos (Porsche Cayenne)

631 José Faria/José Janela (Ford Ranger)

A acção começa com uma super especial de 5,87 km perto de Badajoz na sexta-feira, 29 de bril, antes de dois Setores Seletivos, de 176,8 km e 113,5 km que percorrem terrenos rurais nos municípios vizinhos de Alconchel, Higuera de Vargas, Zahínos, Valencia de Monbuey e Villaneuva del Fresno, no sábado. A topografia muda para o Setor Seletivo final de 130,1 km que passa por La Albuera, Entrín Bajo, La Corte, Solana e Santa Marta no domingo.