Baja TT Dehesa Extremadura: mais rápidos em pista, traídos na ligação

Foi um resultado que em pista ditaria a vitória de João Dias e Nuno Morais entre os SSV e um brilhante segundo lugar à geral, mas que acabou por cair por terra na ligação até ao final da última etapa da Baja TT Dehesa Extremadura, primeira prova da Taça Europeia de Cross Country FIA de Bajas, que se disputou na região da Extremadura em Espanha e que havia começado na região alentejana de Elvas, em Portugal, nos dias de sexta-feira e sábado.

Os pilotos da Santag Racing, João Dias, acompanhado de Nuno Morais, com um Polaris RZR PRO 2025 da Categoria SSV/T4, acabaram por não ser felizes, ao ficarem parados na ligação final para o parque de fechado, depois de terminado o último Setor Seletivo(SS). “Fizeram uma excelente prova, o carro esteve sempre brilhante – e atenção que a corrida foi muito dura para a mecânica dos carros o percurso era muito exigente e a meteorologia ao longo dos dois dias não foi fácil – e mesmo assim fizeram uma grande corrida, sempre entre os melhores à geral, vencendo o SS3 por larga vantagem, mas traído na ligação e fora do pódio por isso. E isto deixa-nos com desalento, mas orgulhosos de todo o trabalho dos pilotos e da equipa” referiu no final da prova David Vieira, team manager da Santag Racing.

“Foi uma corrida que não terminou da forma como queríamos, na ligação ficamos parados e chegamos fora de tempo ao controle no parque fechado depois de em pista termos feito um grande trabalho, ao vencer o setor com larga vantagem nos SSV, um resultado que nos daria um segundo lugar à geral, e foi uma pena… mas o Polaris que a Santag Racing nos tem colocado à disposição provou mais uma vez ser muito competitivo, dá-nos a certeza de que também nós estamos muito competitivos, e agora é seguir com o trabalho e pensar na próxima prova”, apontou João Dias.

Afonso Oliveira e Fábio Belo acabaram por ser terceiros nos SSV, fazendo uma prova a evoluir. “É o que temos procurado fazer nesta fase da temporada e estamos a conseguir melhorar”, afirmou no final o piloto.