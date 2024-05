Baja TT Dehesa Extremadura: João Ramos vence prólogo

Os portugueses dominaram por completo o prólogo de Badajoz da Baja Extremadura, com João Ramos/Jorge Carvalho (Toyota Hilux) a baterem João Ferreira/Filipe Palmeiro (Mini John Cooper Works Rally Plus) por 9.2s com Francisco Barreto/Carlos Silva (Toyota Hilux) em terceiro a 10.0s.

Pedro Carvalho/Romeu Martins (Can Am Maverick X3) foram os mais rápidos da categoria Challenger, 2.1s na frente de Alexandre Pinto/Bernardo Oliveira (Brp Can-Am Maverick X3) com Nuno Madeira/Nuno Morais (Can Am Maverick X3) em terceiro, 0.6s mais atrás.

A Baja TT Dehesa Extremadura é a primeira prova da Taça da Europa de Bajas, depois do Prólogo de hoje, segue-se um setor seletivo que tem início marcado para Elvas (Portugal), pelas 14h00. Amanhã a prova continua com a realização de dois setores seletivos em território espanhol.