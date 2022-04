Baja TT Dehesa Extremadura: João Ferreira segundo no prólogo | AutoSport

Arrancou hoje com o prólogo a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira prova da Taça Europeia de Bajas.

Pontuável para os campeonatos europeus tanto nos automóveis como nas motos e quads a prova espanhola que se disputa mais perto de Portugal, contou como vem sendo tradicional com uma significativa participação lusa.

Daniel Alonso Villaron/Adrian Perez Fernandez (Ford Ranger) dupla da equipa portuguesa PRK Sport Rally Team foram os mais rápidos, com um registo de 4:11.5s, quatro segundos melhor que a dupla lusa João Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rallye): “Sentimos que estamos com o ritmo certo para esta corrida que se espera dura e com bastante navegação”.

Terceiro lugar para Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto), que ficaram a 6.7s com Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (Volkswagen Amarok) a 9.5s da frente. Quinto posto para a dupla espanhola Santiago Colomer/Miguel Pedrero (Ford Ranger), que terminaram o prólogo a 14.2s, na frente de Felix Dieguez/Jose Luis Lamela (Toyota Hilux), que ficaram 0.2s mais atrás com Pawel Molgo/Maciej Marton (Ford F-150) em sétimo a 15s da frente.

Luis Recuenco/Sergio Jimenez (Mini JCW Rallye) foram 8º a 20.500s na frente de Michal Mulusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rallye) com Santiago Freixas/Marc Sola (Can Am Maverick X3) em 10º como o melhor dos SSV T3.

Fernando Barreiros/Sergio Cerveira (Isuzu D-MAX) levaram naturalmente a Isuzu D-Max ao primeiro lugar do T2, no 16º posto da geral. Seguiram-se Henrique Silva/Henrique Damasio (Mini Cattiva Proto), no 23º lugar ficaram Alexandre Franco/Rui Jorge (Mercedes Benz V230 TD), no 25º Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can Am Maverick X3) como 8º do T3 e em 26º Felipe Nascimiento/Joao Serôdio (PKR Sport 002), nonos do T3.

Michael Braun impôs-se na Classe Open e Luís Pimenta triunfou entre os Quad foram outros portugueses em destaque no prólogo da Baja TT Dehesa Extremadura que hoje se disputou nos arredores da cidade de Badajoz.

Na competição moto o piloto oficial da Sherco Rui Gonçalves fechou o Top 5 enquanto entre os quad o domínio foi luso com o campeão europeu Luis Pimenta a ser primeiro à frente do madeirense Nuno Correia ambos em Suzuki.

Na segunda etapa os pilotos irão ter pela frente dois setores seletivos com quase 300 km cronometrados.

Tempos

1º Daniel Alonso Villaron/Adrian Perez Fernandez (Ford Ranger) 1º T1 04:11.500

2º Joao Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rallye) 2º T1 00:04.000

3º Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto) 3º T1 00:06.700

4º Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (Volkswagen Amarok) 4º T1 00:09.500

5º Santiago Colomer/Miguel Pedrero (Ford Ranger) 5º T1 00:14.200

6º Felix Dieguez/Jose Luis Lamela (Toyota Hilux) 6º T1 00:14.500

7º Pawel Molgo/Maciej Marton (Ford F-150) 7º T1 00:15.000

8º Luis Recuenco/Sergio Jimenez (Mini JCW Rallye) 8º T1 00:20.500

9º Michal Mulusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rallye) 9º T1 00:21.400

10º Santiago Freixas/Marc Sola (Can Am Maverick X3) 1º T3 00:26.400

16º Fernando Barreiros/Sergio Cerveira (Isuzu D-MAX) 1º T2 00:31.600

17º Henrique Silva/Henrique Damasio (Mini Cattiva Proto) 10º T1 00:33.400

23º Alexandre Franco/Rui Jorge (Mercedes Benz V230 TD) 11º T1 00:50.600

25º Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can Am Maverick X3) 8º T3 00:59.000

26º Felipe Nascimento/João Serôdio (PKR Sport 002) 9º T3 01:00.900