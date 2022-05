Baja TT Dehesa Extremadura, Egar Condenso: “mais fortes e confiantes” | AutoSport

O Team Consilcar deu início à temporada desportiva de 2022 este fim de semana, na Baja TT Dehesa Extremadura, ronda inaugural da Taça da Europa FIA de Todo-o-Terreno Bajas. Após dois bons dias, com Edgar Condenso e Carlos Silva a discutirem a liderança no 1º dia de prova ao volante da Ford Ranger, este domingo assumia-se como o dia de todas as decisões, mas ao quilómetro 50: “numa zona de alguma vegetação fomos surpreendidos por uma pedra, na qual demos um toque que acabaria por danificar a caixa de direção da Ford Ranger, impedindo-nos de continuar.”

Um desfecho que se revelaria inglório para a equipa, conforme refere Edgar Condenso: “Não foi o final que naturalmente gostaríamos, mas o mais importante a extrair é a exibição que demonstrámos ao longo de três dias de muita competição, numa prova com um plantel de altíssimo nível. Sabemos que saímos desta baja muito mais fortes e confiantes para os próximos desafios. Uma palavra em especial para o Carlos Silva, que teve um desempenho exemplar e que foi fundamental no trabalho que a equipa realizou.”

Nuno Silva, a acompanhar a equipa no terreno, sublinha a prestação ao cronómetro do Team Consilcar: “O enorme empenho e dedicação que toda a estrutura coloca em cada desafio ficaram bem patentes nesta prova da Taça da Europa FIA de Todo-o-Terreno Bajas, com o Team Consilcar a impor-se em setores extremamente desafiantes e perante uma concorrência de valia internacional. Um evento onde a equipa esteve muito competitiva e sempre na discussão da vitória. Uma performance que é o melhor agradecimento que podemos deixar aos nossos patrocinadores, por todo o apoio, à nossa equipa, por todo o trabalho, e às nossas famílias, que estão sempre connosco. Muito obrigado a todos.”

O Team Consilcar regressa à ação dias 26 a 29 de maio, com o Rali da Grécia, segunda jornada da Taça da Europa FIA de Todo-o-Terreno Bajas.