Baja TT Dehesa Extremadura: Altos e baixos entre os portugueses | AutoSport

Ao cabo de três Setores Seletivos, os polacos Michal Mulusznynski/Lukasz Kurzeja (Mini JCW Rallye) lideram a Baja TT Dehesa Extremadura, primeira prova da Taça da Europa de Todo o Terreno que se realiza na zona de Badajoz. A dupla lusa Edgar Condenso/Carlos Silva (Ford MO EXR05 Proto) rodam na segunda posição a 2m47.5s dos líderes, com Santiago Freixas/Marc Sola (Can Am Maverick X3) em terceiro a 5m04.8s da frente.

Quarto posto para Tomasz Bialkowski/Darius Baskiewicz (Polaris RZR Pro XP) a 9m09.9s, com Félix Dieguez/Jose Luis Lamela (Toyota Hilux Overdrive) logo a seguir, a 11m38.50s.

A fechar o top 10, em nono e décimo, temos mais duas equipas portuguesas, Pedro Dias da Silva/Victor Jesus (Volkswagen Amarok) a 13m46.50s e Felipe Nascimento/João Serôdio (PKR Sport 002) a 20m07.10s.

Joao Ferreira/David Monteiro (Mini JCW Rallye), que arrancaram para a estrada na primeira posição, depois de terem sido segundos no prólogo de ontem, não tiveram sorte, já que tiveram uma saída de pista em que perderam cerca de 18 minutos, atrasando-se muito na classificação. Venceram o SS3, e com isso subiram para o 12º lugar da geral, mas estão a 21m43.8s dos líderes, tendo ainda boas hipóteses de subir ao top 10 no último Setor Seletivo.

Pelo caminho ficaram várias equipas portuguesas. Da Cattiva Sport, Henrique Silva/Henrique Damásio (Mini Cattiva Proto T1) ficaram pelo caminho na SS2 com problemas mecânicos, o mesmo sucedendo a Alexandre Franco/Rui Franco (Mercedes Benz V 230 TD), também na SS2. Fernando Barreiros/Sérgio Cerveira (Isuzu D-Max ), idem aspas.

Na PRK Sport Rally Team, Filipe Carvalho/Maria Carvalho (Can Am Maverick X3) também abandonaram na SS2 com avaria e mesma equipa, José Faria/José Janela (Ford Ranger) também desistiram antes da SS3.