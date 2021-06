Baja TT Dehesa Extremadura: 2ª ronda da Taça Ibérica de Todo-o-Terreno | AutoSport

Realiza-se este fim de semana de 11 a 13 de junho, a Baja TT Dehesa Extremadura, segunda ronda da Taça Ibérica de Todo-o-Terreno, evento que conta com quase duas dezenas de concorrentes portugueses nos autos. A primeira prova foi a Baja Loulé. Esta prova faz igualmente parte da competição transfronteiriça, Troféu Grande Lago do Alqueva, que não se disputou no ano passado.

Nº Equipa Piloto Co-Piloto Carro Cat

1 Paulo Rui Ferreira/Jorge Monteiro (Toyota Hilux Overdrive) T1

6 MRacing Portugal/Alejandro Martins/José Marques ( Mini) T1

7 MM Sport/Andre Amaral Nelson Ramos (Ford Ranger) T1

9 C.D.E. Gpr Sport/Luis Recuenco (Mini Man) T1

10 Henrique Silva /Henrique Damasio (Mini Paceman) T1

11 César Sequeira/Tânia Sequeira (Mini Cooper Proto TT) T1

15 PRK Sport Rally Team/Edgar Condenso/António Serrano (Ford Ranger) T1

16 João Ferreira /David Monteiro (Toyota Hilux Overdrive) T1

17 Nuno Madeira/Felipe Serra (Ford Ranger) T1

18 Francisco Barreto/Carlos Silva (Nissan Navara) T1

20 MRacing Portugal/Henrique Lourenço/Ricardo Sobral (Nissan Navara) T1

21 Jorge Cardoso/André Barras (Mercedes Benz 350 Sl Proto X) T1

22 Amândio Alves/Nuno Sousa (Mercedes Benz 350 Sl Proto X) T1

31 PRK Sport Rally Team/Pedro Dias da Silva/Eduardo Sá Pires (PKR Sport 002) T3

45 Fernando Barreiros/Sérgio Cerveura (Isuzu DMax) T2

47 João Franco/Pedro Inácio (Nissan Navara) T2

50 Joel Marrazes/José Motaco (Nissan Navara) T2

52 PRK Sport Rally Team/Michael Brawn/Ivo Santos (Porsche Cayenne) Open